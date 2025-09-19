Obavijesti

Sport

Komentari 0
UFC POTVRDIO

Delija i službeno uskoro opet u kavezu! Evo kad i s kim se bori

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Delija i službeno uskoro opet u kavezu! Evo kad i s kim se bori
Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ante Delija nakon spektakularnog nokauta u Parizu vraća se u oktogon protiv Dominikanca koji u karijeri ima 14 pobjeda i dva poraza, oba sudačkom odlukom

Ante Delija (35) imao je fantastičan debi u UFC-u, ranije u rujnu nokautirao Marcina Tyburu (39, 27-10) u Parizu, a sada je i službeno kako nećemo puno čekati za njegov povratak u oktogon. Naime, UFC je potvrdio kako će se Delija boriti 1. studenog na UFC Fight Night 263 u Apexu protiv Walda Cortesa-Acoste.

Podsjetimo, Delija u Parizu dokazao kako konkurira najboljim borcima u teškoj kategoriji, zbog čega ga je UFC zasluženo nakon samo jedne borbe stavio među top 10 izazivača u teškoj kategoriji. 

Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb
Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Deliju čeka Dominikanac visok 193 centimetara i rasponom ruku od 198 cm s omjerom od 14 pobjeda i dva poraza. Šest je puta Cortes-Acosta nokautirao protivnika, a oba je puta izgubio sudačkom odlukom. Cortes-Acosta je posljednji put ušao u kavez krajem kolovoza, kada je izgubio od Sergeja Pavloviča sudačkom odlukom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Nova Gvardiolova majstorska partija bacila u trans Engleze: 'Ma, on je besprijekoran...'
SKORO I ZABIO GOL

Nova Gvardiolova majstorska partija bacila u trans Engleze: 'Ma, on je besprijekoran...'

Najvišu ocjenu Gvardiolu je dodijelio Daily Express, koji mu je dao osmicu. U njihovom osvrtu opisan je kao "uvijek prisutna, kolosalna figura u obrambenoj liniji Manchester Cityja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025