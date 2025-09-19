Delija i službeno uskoro opet u kavezu! Evo kad i s kim se bori

Ante Delija (35) imao je fantastičan debi u UFC-u, ranije u rujnu nokautirao Marcina Tyburu (39, 27-10) u Parizu, a sada je i službeno kako nećemo puno čekati za njegov povratak u oktogon. Naime, UFC je potvrdio kako će se Delija boriti 1. studenog na UFC Fight Night 263 u Apexu protiv Walda Cortesa-Acoste.

Podsjetimo, Delija u Parizu dokazao kako konkurira najboljim borcima u teškoj kategoriji, zbog čega ga je UFC zasluženo nakon samo jedne borbe stavio među top 10 izazivača u teškoj kategoriji.

Deliju čeka Dominikanac visok 193 centimetara i rasponom ruku od 198 cm s omjerom od 14 pobjeda i dva poraza. Šest je puta Cortes-Acosta nokautirao protivnika, a oba je puta izgubio sudačkom odlukom. Cortes-Acosta je posljednji put ušao u kavez krajem kolovoza, kada je izgubio od Sergeja Pavloviča sudačkom odlukom.