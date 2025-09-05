Delija i Tybura odradili vaganje, Poljak je znatno teži od Hrvata

Sve je spremno za debi Ante Delije u UFC organizaciji. U subotu će u oktogon ući protiv poljskog borca Marcina Tybure, u sklopu spektakla na UFC 258 priredbi koja se održava u Parizu. Oba borca su u petak prije podne prošla vaganje te je sve spremno za veliku borbu. Prema vagi, Tybura je čak osam kila teži od hrvatskog borca.

Delija je na vaganju imao 108,41 kilogram što je za jedan kilogram lakše od njegovog zadnjeg meča kojeg je odradio u FNC-u. Tada je protiv De Castra imao 109,5 kilograma, a očito se taktički išlo na manju kilažu jer je hrvatski borac znao težiti i 113 kilograma. Što se tiče Tybure, vaga je pokazala 116,11 kilograma, dakle devet kilograma teži od Delije. Poljak ima dvije kile više nego u prošlom meču, a samo je dvaput bio teži nego sada (116,8 i 119,3).

Podsjetimo, Delija je na omjeru od 25 pobjeda i šest poraza, dok Tybura ima 27-9. Ova dva borca su se već susreli 2015. godina kada je Delija doživio strašan lom noge i pauzirao nekoliko godina. Sada je vrijeme za revanš u najjačoj MMA organizaciji svijeta te je sve spremno da "Walking Trouble" UFC svijetu pokaže tko je i što je.