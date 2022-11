Delija osvojio teškašku titulu u PFL-u i milijun dolara! U prvoj je rundi nokautirao Brazilca

Kako je to lijepo napisati, hrvatska ima teškaškog prvaka u Professional Fighters League! Dubrovčanin Ante Delija (32, 23-5) nokautirao je Brazilca Matheusa Scheffela (30, 17-9) u prvoj rundi i tako osvojio teškaški pojas PFL-a i veliku nagradu od milijun dolara! A ako je netko to zaslužio nakon svega što je prošao, to je definitivno Ante.

Uz taktove pjesme Daleke obale 'Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj' ušao je u kavez Ante Delija i zajedno s publikom zapjevao par stihova i dodatno se motivirao prije početka njegovog drugog teškaškog finala u PFL-u. U pozadini su se cijelo vrijeme čuli navijači s podrškom za dubrovačkog borca.

Krenula su oba borca razmjenom direkata na sredini kaveza, a mnogo je toga završavalo u bloku. Prvi je to probio Delija nakon minute i pol s dvije 1-2 kombinacije a nakon toga gurnuo je Brazilca uz žicu, ali ga nije išao rušiti već su se vratili u centar oktogona. A onda je još jednom Delija krenuo pritiskati Brazilca.

Sijevnuo je tad jedan direkt u bradu nakon čega je zateturao Scheffel, a 'Hodajuća nevolja' tad je namirisala krv i sve je završio novim udarcem u bradu.

- Imam prekrasnu obitelj, jedva čekam vratiti se kući, nisam bio dva mjeseca sa njima. Jedva ih čekam vidjeti, hvala mojoj ženi što se brine o meni zadnja dva mjeseca i cijelu karijeru, jedva im se čekam vratiti - rekao je Ante nakon pobjede pa zaključio:

- Bilo je puno uspona i padova u karijeri. Slomio sam nogu, potkoljenica mi je pukla popola, imao sam bolničku bakteriju, ali vratio sam se i pokazao što mogu, zahvalan sam na tome.

Nakon prošlogodišnjeg poraza od Bruna Cappelozze (33, 15-6) na najbolji se mogući način vratio dubrovački borac i nakon svih problema koje je imao u karijeri uzeo veliku, zasluženu nagradu. Bravo, Ante!

