Delija otkrio: Mislio sam da mi je pukla noga, vratila se ozljeda zbog koje nisam bio u 1. kolu

Bila je fantastična večer s puno nokauta jer je bilo dosta završetaka. Tražio sam finiš, ali jednostavno nije išlo, rekao je nakon pobjede u drugom kolu PFL-a aktualni teškaški prvak organizacije Ante Delija (32, 24-5).

Dubrovački je borac slavio jednoglasnom sudačkom odlukom, a njegov je protivnik mislio da će pobjeda pripasti njemu. Doduše, nije jasno na temelju čega, osim na čudnom pogledu na meč njegovog kuta u kojem je bio aktualni teškaški prvak UFC-a Jon Jones (35, 27-1-1) i 'lagao' mu da treba samo izdržati do kraja pa je iskoristio svaku priliku da pokaže i svoje atletske mogućnosti po kavezu, dok ga je Ante morao 'loviti'. A to mu nije bilo lako s obzirom na to da se tek oporavio od ozljede koju je ubrzo obnovio.

- Znao sam da je Mauricio tvrd protivnik, nažalost sam se u prvoj rundi ponovno ozlijedio s istom ozljedom zbog koje sam odustao u prvom krugu, vidjet ćemo što će biti - rekao je dubrovački borac.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Trebala mu je pobjeda za manje od dvije minute i 26 sekundi da bi se plasirao u polufinale i branio pojas, a i dalje postoji mogućnost da se vrati ako netko od boraca koji su prošli dalje odustane. No, izgleda da Ante to neće moći.

- Ne vjerujem da se mogu oporaviti do playoffa, osjetio sam u prvoj rundi, stvarno mislio sam da mi je noga pukla. Pogledao sam ispod sebe i mislio sam da je pukla - pojasnio je situaciju onima koji su se pitali zašto nije 'krenuo na sve ili ništa' kad je znao što mu treba za prolaz.

U rosteru organizacije je i donedavni prvak UFC-a Francis Ngannou (36, 17-3), a spominjao se mogući meč protiv Ante.

- PFL stvarno ide prema gore, otkad je potpisao Francis smo se digli na drugi level. Idemo čvrsto prema naprijed. Naravno, želim biti najbolji na svijetu. Volio bih se boriti protiv Francisa koji je najbolji borac na svijetu. Ray Sefo (vlasnik PFL-a) će odlučiti hoću li se boriti protiv njega, ja sam tu čvrsto na zemlji i borit ću se kao lav protiv bilo koga.