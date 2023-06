Delija pobijedio, ali neće braniti pojas! Slomio bivšeg UFC borca, no nije skupio dovoljno bodova

Imao je Ante Delija (32, 24-5) pred sobom izazov u vidu sparing partnera aktualnog teškaškog prvaka UFC-a Jona Jonesa (35, 27-1) i bivšeg borca najjače svjetske organizacije Mauricea Greenea (36, 11-8), ali i pobjede od dvije minute i 26 sekundi ako želi dobiti priliku za obranu titule teškaškog prvaka PFL-a. Do pobjede je došao, ali ne u spomenutom vremenu pa najvjerojatnije neće braniti pojas, osim u slučaju mogućeg odustajanja nekog od boraca.

Aktualni prvak zbog ozljede nije nastupio u prvom kolu pa mu je za ulazak u playoff trebala pobjeda za dvije i pol minute, no dubrovački borac nije uspio doći do nje. Tvrdi Greene je prvo 'oduzimao vrijeme' i nije inicirao borbu, a zatim je uz žicu uspio doći do situacije u kojoj mu Ante nije mogao zaprijetiti. Ipak, uspio se Dubrovčanin minutu i pol prije kraja i s par odličnih aperkata pogoditi Greenea do kraja prve runde.

Odličnim je boksačkim tehnikama Ante i ušao u drugu rundu kad je nakon minute pogodio Amerikanca u bradu. Srušilo je to Greenea, ali nekako je 'preživio' Antin protivnik napad Dubrovčanina ground and poundom da dovrši posao te se ponovno pridigao. A i u nastavku je američki borac kojem je u kutu bio prvak Jon Jones 'bježao' po kavezu, dok ga je Delija u trku pokušavao 'skinuti' svingovima i nakon toga nastavio s kombinacijama direkta i aperkata uz žicu.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Prema dojmu, ali i prema statistikama, hrvatski je borac bio taj koji je s prednošću ušao u posljednju rundu, na nakon jednakog uvoda kakvog smo gledali i u prve dvije runde, uspio je nakon dvije minute Delija srušiti Greenea. Radio je Ante udarcima u tijelo pa glavu, a meč je otišao sve do sudačke odluke. A suci su jednoglasno odlučili da je pobjednik hrvatski borac (29-28, 29-28, 29-28) koji se pobjedom vratio nakon operacije.

Slavio je Greene uz ples s Jonesom nakon tri runde, ali ipak nije uspio osigurati mjesto u polufinalu turnira kao ni dubrovački borac. Ipak, to se nije dogodilo, a kako je za pobjedu sudačkom odlukom Dubrovčanin dobio tri boda, nije mu to bilo dovoljno za ulazak u polufinale. Najsretniji je raspletom situacije bio Amerikanac Jordan Heiderman (31, 7-0) koji je također u natjecanje ušao u drugom kolu i nakon dvije minute i 26 sekundi svladao Patricka Bradyja (39, 5-1) te će se u polufinalu boriti protiv Denisa Goltsova (33, 31-7), dok drugo polufinale čine Renan Fereira (33, 10-4-2) i Marcelo Nunes (34, 10-2).