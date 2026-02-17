Delija - Spivac u UFC-u. Evo kad i gdje je borba, gdje gledati uživo

UFC se nakon četiri godine vraća u Houston, a borilački spektakl u Toyota Centeru predvodit će bivši prvak srednje kategorije Sean Strickland. No, za hrvatske fanove slobodne borbe, sve će oči biti uprte u sunaslovnu borbu večeri u kojoj naš najbolji teškaš, Ante Delija (35, 26-7), traži pobjedu koja bi ga gurnula u sami vrh divizije. Protivnik mu je opasni Moldavac Serghei Spivac (31, 17-6), a njihov okršaj definirat će daljnji put obojice boraca prema napadu na titulu.

UFC Fight Night 267 održava se u subotu, 21. veljače 2026. godine, a donosi program ispunjen atraktivnim borbama koje garantiraju uzbuđenje od prve do zadnje sekunde. Ovo je deseti put da najjača svjetska MMA organizacija dolazi u Houston, grad s bogatom borilačkom tradicijom, a program će se u Sjedinjenim Američkim Državama prenositi isključivo na streaming platformi Paramount+.

Dubrovčanin protiv 'Polarnog medvjeda'

Glavni razlog zašto će fanovi u Hrvatskoj i regiji budni dočekati rano nedjeljno jutro jest nastup Delije. "Walking Trouble", kako mu glasi nadimak, ulazi u oktogon kao deveti izazivač na službenoj ljestvici teške kategorije. Dubrovčanin, koji je 2022. godine osvojio PFL-ov turnir i milijun dolara, u svom trećem UFC nastupu ima priliku karijere. Pobjeda protiv sedmog izazivača, Sergheija Spivaca, ne samo da bi mu osigurala skok na ljestvici, već bi ga pozicionirala kao legitimnog kandidata za borbu s nekim iz top pet boraca svijeta. Delija je u UFC-u na omjeru 1-1, nakon pobjede protiv Marcina Tybure i poraza od Walda Cortesa-Acoste.

Foto: Instagram

S druge strane stoji "Polarni medvjed" iz Moldavije, Spivac. Riječ je o vrhunskom grappleru i sambo majstoru koji je poznat po dominantnoj kontroli u parteru i sposobnosti da svoje protivnike iscrpi i završi na podu. Spivac je iskusan borac unutar promocije i predstavlja najteži ispit za Deliju do sada. Stilski, ovo je klasičan sudar udarača i hrvača, a pobjednik će biti onaj koji uspije nametnuti svoj ritam i odvesti borbu tamo gdje se osjeća najugodnije.

Bivši prvak predvodi spektakl u Teksasu

Glavna borba večeri donosi okršaj u srednjoj kategoriji između bivšeg prvaka Stricklanda i Anthonyja Hernandeza, koji je u nevjerojatnom nizu od osam pobjeda. Strickland, trenutno treći na ljestvici, traži povratak u borbu za pojas nakon što ga je izgubio od Dricusa du Plessisa. Poznat po svom neobičnom stilu boksanja i kontroverznim izjavama, Strickland je uvijek atrakcija. Hernandez je, s druge strane, tiho gradio svoj put prema vrhu i pobjeda protiv bivšeg prvaka bila bi mu najveća u karijeri.

Foto: Louis Grasse

Ostatak glavnog programa također nudi nekoliko zanimljivih dvoboja. U velter kategoriji borit će se Geoff Neal i Uroš Medić, borac iz Srbije, dok će u perolakoj kategoriji snage odmjeriti veteran Dan Ige i Melquizael Costa.

Kada i gdje gledati?

Program započinje u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu. Preliminarne borbe kreću oko 23 sata u subotu, 21. veljače, dok glavni dio programa počinje oko dva sata iza ponoći u nedjelju, 22. veljače. Borba Ante Delije, kao sunaslovni meč večeri, očekuje se oko četiri sata ujutro. Za gledatelje u Hrvatskoj i regiji prijenos je dostupan na kanalu SK Fight, kao i putem UFC-ove vlastite streaming usluge, UFC Fight Pass.

Fight Card

Glavni program

srednja kategorija: Sean Strickland vs. Anthony Hernandez

velter kategorija: Geoff Neal vs. Uroš Medić

perolaka kategorija: Dan Ige vs. Melquizael Costa

teška kategorija: Serghei Spivac vs. Ante Delija

velter kategorija: Jacobe Smith vs. Josiah Harrell

srednja kategorija: Zachary Reese vs. Michel Pereira

Preliminarni program

velter kategorija: Chidi Njokuani vs. Carlos Leal Miranda

muha kategorija: Ode' Osbourne vs. Alibi Idiris

muha kategorija: Alden Coria vs. Luis Gurule

ženska bantam kategorija: Nora Cornolle vs. Joselyne Edwards

velter kategorija: Ramiz Brahimaj vs. Punahele Soriano

velter kategorija: Philip Rowe vs. Jean-Paul Lebosnoyani

verolaka kategorija: Jordan Leavitt vs. Yadier del Valle

ženska muha kategorija: Juliana Miller vs. Carli Judice