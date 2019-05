Delije su se uplašile, srpski se milicajac od straha zaključao...

Psovao sam ih, govorio svašta, prije nego što me udario. Pa sam mu vratio, prepričavao je Zvonimir Boban zbivanja na maksimirskom travnjaku 13. svibnja 1990. kada derbi prvenstva Jugoslavije između Dinama i Crvene zvezde nije ni počeo zbog sukoba navijača i policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snimka kako Dinamov kapetan i nogometaš već tada nadaleko poznat u nogometnom svijetu udara policajca obišla je svijet i vjerojatno je i danas najprodavaniji sadržaj Televizije Zagreb.

- Mogao sam ga ubiti. Napao me na radnom mjestu. Kuže ga je spasio jer ga je odvukao od mene. Mi smo htjeli smiriti situaciju, a Boban je pozivao Bad Blue Boyse na teren. To je bilo režirano. Imao sam napunjen pištolj i kolege su me nagovarale da pucam, ali nisam htio. Da se utakmica nastavila, bilo bi mrtvih - pričao je Refik Ahmetović, policajac kojeg je Boban udario.

Zbog toga do danas nosi nadimak Boban.

- Na jugu su se navijači Zvezde uplašili i smirili. Mi smo morali nekako zaustaviti hrvatske navijače. Ali to nije bilo slučajno. Ograda je pala kao od šale, na terenu je bilo kamenja kao iz tri šlepera. Palice su pucale od siline udaraca. Boban je htio nerede. Nisam očekivao takvu njegovu reakciju. Neki su me i nakon utakmice nagovarali da "ispeglaju" Bobana, ali ja nisam htio.

A toga dana uopće nije trebao raditi.

- Nazvao je šef i zamolio da odem na utakmicu, iako sam bio slobodan. Došao sam na stadion dosta ranije i zadatak mi je bio čuvati Zvezdinog golmana.

Potom je detaljno opisao sukob s Bobanom:

Foto: YouTube 2

- Vidio sam navijača koji je htio mom kolegi staviti onu vatrogasnu kantu na glavu. Odbio sam ga da obranim kolegu. Tu se Boban umiješao i dobacio sam mu "A što ti hoćeš?" Skinuo sam kacigu i držao je u lijevoj ruci i u jednom mi je trenutku ona ispala. Pošao sam je podići jer policajac ne smije izgubiti svoju opremu, i tada sam krajem oka vidio kako se Boban zatrčava prema meni. Udario me koljenom u rebro i pao sam. Kolege su mi odmah vikale da izvadim pištolj i pucam u njega...

U tom je sukobu pendrekom preko leđa dobio Vjekoslav Škrinjar.

Ahmetović je opisao i stanje osiguranja na toj utakmici:

- Postojao je odred specijalne policije, bili su u blizini, ali u tim trenucima nisu bili na stadionu. A jedan se policajac, Srbin iz Knina Stevan Todorović, od straha zaključao u svlačionicu i držao uperen pištolj prema vratima. Da je itko pokušao provaliti, upucao bi ga!