Delirij u Danskoj: Hansen pred tisućama navijača sa sinčićem

Mikkel Hansen u Danskoj ima status nordijskog boga!

Bez pretjerivanja, koliko ga Danci štuju pokazuje i činjenica da su Hansena i klapu dočekale horde navijača na ulicama Kopenhagena. Danska rukometna reprezentacija osvojila je prvo povijesno zlato na svjetskim prvenstvima i to na domaćem terenu u Herningu.

[video: 1203825 / ]

Mikkel Hansen odigrao je turnir života te se okitio titulom najboljeg igrača prvenstva, a uz 10 odigranih utakmica zabio je 72 gola.

Mikkelu Hansenu tijekom prvenstva, na kojem je Danska bila domaćin, bilo je dopušteno spavati kod kuće, u rodnom Helsingøru.

- Nakon svake utakmice koju smo igrali kod kuće bilo mi je dopušteno spavati doma sa svojom obitelji. Nikolaj (danski izbornik op.a.) je bio susretljiv i dao mi je slobodno nakon rođenja sina Eddieja Maxa - kazao je Hansen pa dodao:

- Opustila me činjenica da sam mogao biti s bližnjima tih nekoliko dana. To je izvuklo najbolju verziju mene i to se jasno vidjelo na terenu - objasnio je najbolji igrač SP-a.

Danski rukometaši su nakon slavlja u Herningu poletjeli prema Kopenhagenu, a avion kojim su letjeli presreli su avioni ratnog zrakoplovstva Danske u znak pozdrava i poštovanja za sportaše koji su im donijeli jedan od najvećih uspjeha u povijesti te skandinavske zemlje.

A u Kopenhagenu kaos!

[video: 1203888 / ]

Danski rukometaši su jedan po jedan izlazili na balkon pred stotine tisuća ljudi, a prava ludnica nastala je kada je na balkon izašao Mikkel Hansen, a kao iznenađenje pokazao je upravo sinčića Eddieja Maxa.

Danci su bili u deliriju, a skandiralo se Hansenovo ime. Lijepa sportska priča, nema što.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj