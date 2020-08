A tko je novi klub Roberta Prosine\u010dkog?\u00a0

<p>Ove je sezone <strong>Prosinečki </strong>na klupi Kayserispora bio 19 utakmica u kojima je pobijedio šest puta, pet je puta bilo neriješeno, dok je izgubio osam puta sa osvojenih 1.21 bodom u prosjeku. Zahvaljujući odluci za 'zelenim stolom' ostao je u elitnom rangu turskog nogometa, ali to nije bilo dovoljno klubu iz ponora tablice da zadrži legendarnog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog na svojoj klupi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Proslava rođendana u Turskoj</strong></p><p>Ništa za to, nema problema. Robi je samo pokucao na druga vrata i dobio posao. Ne, ne radi se o Trabzonsporu koji, je objavio da će ih u novoj sezoni s klupe voditi <strong>Eddie Newton</strong> koji je završio sezonu nakon što je prethodno ekipu napustio <strong>Huseyin Cimsir</strong>. Nova turska destinacija za Prosinečkog je - Denizlispor.</p><p>Nekadašnji hrvatski nogometaš i bivši izbornik reprezentacija BiH i Azerbajdžana stiže u klub koji je prošle sezone završio na 14. mjestu s tri boda više od Kayserispora.</p><p>Novi ga je klub predstavio onako kako se predstavljaju samo pravi velikani, jednom riječju -Žuti. </p><p>A tko je novi klub Roberta Prosinečkog? </p><p>Dinizlispor je klub iz Denizija, velikog grada na jugozapadu Turske. Nadimak im je "pijetlovi", a osnovani su prije 54 godine. Ove su se sezone bili vratili iz druge u prvu ligu, ali i to je bilo podosta klimavo. Ipak, ostali su u elitnom društvu, ali sa željom za pronalaskom novoga trenera. Kako Žuti nije produžio dogovor sa svojim, sada već, bivšim klubom, bila je to sjajna prilika za "pijetlove". </p><p>Najveći uspjesi u povijesti kluba su im dva peta mjesta uz dva europska izleta.</p><p>U prvom 2001. igrali su romantičarski Intertoto Kup i ispali od zeničkog Čelika, pa su 2002./2003. bili hit klub Kupa UEFA - prošli su Lorient, Spartu Prag i Lyon, pa su ispali od Porta Josea Mourinha, kasnijeg pobjednika natjecanja.</p><p>Najpoznatiji igrači trenutačno su im bivši igrač Ajaxa i PSV-a Ismail Aissati i kapetan Hugo Rodallega, napadač s iskustvom iz Engleske i s 44 nastupa za Kolumbiju.</p>