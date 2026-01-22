Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Nakon dvije pobjede iz prve dvije utakmice činilo se da bi Hrvatska mogla pomrsiti planove Šveđanima u derbiju grupne faza Europskog prvenstva u Malmöu, ali završilo je jednosmjerno, domaćini su pobijedili 33-25 i stvorili nam glavobolje uoči drugog kruga.

- Naravno da je ovo velik udarac. Od početka nije mirisalo na dobro, držali smo se u početku u egalu, ali oni su mirnom igrom, atipičnom za Švedsku, kroz našu igru se nadograđivali i došli do pobjede. Djelovalo je prvih desetak minuta da smo al pari, ali su nas naše greške samo spuštale - rekao je bivši reprezentativac Mirza Džomba (48) u studiju RTL-a.

Igor Vori (45) je istaknuo:

- Imali smo 10-11 tehničkih grešaka u prvom poluvremenu, četiri promašena zicera, što je puno previše za ovakav tip utakmice. Švedska je gurala u leđa, ali ne do kraja, nego da se postavimo u 6-0 obranu, gdje nismo imali rješenja za njihov napad. Kako su se odvajali, tako smo postajali sve nesigurniji na poziciji tri i četiri u obrani.

- To je bilo pripremljeno, namjerno su to radili. Danas nismo nijednom pukli na sredini, ali jesmo na bočnim pozicijama - nadovezao se Džomba.

Švedski napadi bili su nam enigma. Zabijali su kako su htjeli.

- Taktika im je bila da ne napravimo izmjenu i u tome su uspjeli. Odvojili su nam Martinovića i Cindrića, Zvone nas je držao u utakmici u prvom poluvremenu, ali Martinović i Cindrić nisu došli do izražaja, jako nam je sporo lopta išla, a onda je i Palicka počeo skidati neke lopte i tako su dobili utakmicu - rekao je Vori.

Kako je njima bilo vratiti se nakon ovakve pljuske usred turnira?

- Teško je zaspati, sutra se probudiš s grčem, neraspoložen. Kao da si ostavio nedovršeni posao. Ali kad krenu analize oko Islanda, sve se to ostavi po strani. Sreća je da se sve to može brzo ispraviti. Vidimo po izjavama da su igrači ugašeni i razočarani, što je i normalno. Bitno je kako će stručni stožer povratiti psihološki dio, njihove glave - smatra Mirza.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li izbornik Dagur Sigurdsson pogriješio u pripremi utakmice?

- Što je Dagur napravio, i ja bih to napravio. To je obrana 5-1, što znamo da Skandinavci teško igraju protiv toga. Ali Šveđani su nas taktički odradili maksimalno. Igrali su tako pametno. Kad su trebali ubrzati, ubrzali su. Kad su trebali usporiti, usporili su. Toliko su napravili prostora na halfovima. Svaki napad je imao glavu i rep i znali su što rade. Mi smo u toj želji izgorjeli, htjeli smo u jednom napadu obraniti četiri napada i onda smo ispadali. Gottfriedson nam prođe dvaput pješice kroz obranu, to su stvari koje nam se ne bi smjeli događati. A kad nas počnu probijati, onda si i nesiguran. Onda ne zabiješ u napadu, i dođemo do toga da imamo ovakav rezultat. To je samo jedan poraz, jedna utakmica. Trebamo se što prije regenerirati u glavi, tako i fizički. Idemo dalje i mislim da to možemo - kaže Vori.

Hrvatska otvara drugi krug protiv Islanda (petak, 15.30), slijede Švicarci (nedjelja, 20.30), Slovenci (utorak, 18 sati) i Mađari (srijeda, 18 sati).