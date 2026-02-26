Denver bolji od Bostona, Jokić imao double-double učinak. Detroit slavio protiv Oklahome

Cade Cunningham i Jalen Duren su s 29 koševa predvodili Detroit. Cunningham je dodao 13 asistencija, a Duren 15 skokova. Pistonsi su pobijedili u šest od posljednjih sedam utakmica, dok je Thunder prekinuo niz od tri pobjede. Detroit je vodio sa 17 poena razlike u trećoj četvrtini i čak 14 u četvrtoj prije nego što je Thunder smanjio zaostatak na tri poena serijom 13-2. Thunder je zaostajao četiri koša u posljednjoj minuti, ali je Duren zakucao u posljednjih 30 sekundi i pomogao Pistonsima da pobijede. Oklahoma City nije bio samo bez Shaija Gilgeous-Alexandera, Jalena Williamsa i Ajaya Mitchella, koji su svi bili izvan terena od prije All-Star pauze, već i bez Isaiaha Hartensteina, Cheta Holmgrena i Alexa Carusa. Najbolji strijelac sinoć bio je Jaylin Williams s 30 ubačaja, dok je Cason Wallace dodao 23.

Foto: Rick Osentoski

San Antonio Spursi su u gostima sa 110-107 bili bolji od Toronto Raptorsa iako su pred kraj treće četvrtine zaostajali 15 koševa. Devin Vassell postigao je 21 poen za San Antonio koji se oporavio u zadnjoj četvrtini i upisao desetu uzastopnu pobjedu. De'Aaron Fox dodao je 20 poena za Spurse, a Victor Wembanyama 12 poena i pet blokada. Brandon Ingram postigao je 20 poena i 11 skokova za Raptorse, kojima je ovo drugi poraz zaredom, a Immanuel Quickley također je postigao 20 poena. Raptorsi su u trećoj četvrtini imali prednost od 31-21, vodeći 90-75 prije nego što su u četvrtoj četvrtini poveli s 12 poena. Spursi su pokazali više energije kada su otvorili četvrtu četvrtinu serijom od 7-0. Rezultat je bio izjednačen na 96-96 kada je Fox pogodio tricu iz kornera 6:37 minuta prije kraja. Spursi su u zadnjoj četvrtini nadigrali Toronto 32-17 što im je osiguralo pobjedu.

Foto: John E. Sokolowski

Treća momčad Zapdne konferencije (36-21) Houston Rockets su sinoć sa 128-97 nadigrali Sacramento Kingse, a Alperen Sengun je zabilježio svoj treći triple-double sezone. Najbolji strijelac Houstona bio je Reed Sheppard s 28 poena, a Sengun ga je pratio s 26 poena, 13 skokova i 11 asistencija. Kevin Durant je dodao 21 poen. Kod Kingsa najbolji je bio Russell Westbrook s 22 poena. DeMar DeRozan je dodao 15 koševa i sedam asistencija. Kingsi su promašili 25 od 32 pokušaja za tri poena.

Golden State Warriors su u gostima također uvjerljivo sa 133-112 nadigrali Memphis Grizzliese. Will Richard je bio najučinkovitiji u redovima pobjednike momčadi s 21 poenom, a Gary Payton II i Brandin Podziemski su ubacili po 19 koševa. Memphis, koji je izgubio sedmi put u osam utakmica, predvodio je GG Jackson s 24 poena i osam skokova. Ty Jerome je dodao 22 poena i pet asistencija te četiri trice. Grizzliesi su igrali bez zvijezde Ja Moranta, koji je u srijedu propustio svoju 15. utakmicu zaredom zbog ozljede lakta. Zbog ozljeda su izostala i tri startera: novak Cedric Coward (koljeno), Santi Aldama (koljeno) i Zach Edey (gležanj). Golden State je osmi na Zapadu s omjerom pobjeda i poraza 31-28, dok je Memphis 11. s 21 pobjedom i 36 poraza.

Milwaukee Bucks su kod kuće sa 118-116 svladali Cleveland Cavalierse, a pobjednički koš je zabio Kevin Porter Jr. u posljednjim sekundama susreta. Porter Jr. je s 20 ubačaja bio najbolji strijelac Milwaukeeja, Ryan Rollins je dodao 18 koševa; a Kyle Kuzma 17.Milwaukee je pobijedio drugu utakmicu zaredom i osmu u posljednjih 10 utakmica i sada se nalazi na 11. mjestu u istočnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 26-31. Jarrett Allen bio je gotovo heroj za Cleveland, koji je igrao bez ozlijeđenih Donovana Mitchella, Jamesa Hardena i Evana Mobleyja. Allen je zabio 27 koševa i pogodio šut uz zvuk sirene koji bi izjednačio rezultat, ali je nakon ponovljenog pregledavanja akcije koš poništen. Clevelend (37-23) je četvrti na Istoku.

Denver Nuggets su uvjerljivo sa 103-84 slavili protiv Boston Celticsa, a Nikola Jokić je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s još jednim double-double učinkom od 30 poena i 12 skokova. Tim Hardaway Jr. postigao je 14 poena, Julian Strawther 12, a Cameron Johnson i Jonas Valanciunas po 11 za Denver, koji je četvrti na Zapadu s 37 pobjeda i 22 poraza. Denver je veći dio utakmice bio bez Jamala Murraya koji je nakon osam minuta napustio teren zbog bolesti.Kod Bostona, koji je drugi na Istoku (38-20) najbolji je bio Jaylen Brown s 23 poena i 11 skokova, Derrick White postigao je 20 poena.

Foto: Christopher Hanewinckel