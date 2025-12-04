Denver ispisao povijest NBA-a. Još jedan igrač zabio 50 koševa

Jamal Murray eksplodirao je s 52 koša i odveo Denver Nuggetse do pobjede 135-120 protiv Indiana Pacersa, no njegova čudesna večer bila je samo točka na 'i' povijesnog uspjeha koji je momčad iz Colorada ostvarila. Postala je prva momčad u 79-godišnjoj povijesti NBA lige s tri različita igrača koji su zabili 50 ili više koševa unutar prve 21 utakmice sezone.

Samo dvije večeri ranije, Murray je uganuo gležanj i njegov nastup u Indianapolisu bio je pod velikim upitnikom sve do samog početka utakmice. No, kanadski branič ne samo da je zaigrao, već je odigrao jednu od najučinkovitijih utakmica u modernoj eri košarke.

- Iskreno, bio sam dobro od početka. Zagrijavanje je bilo dobro, zamah je bio tu. Tijelo se osjećalo odlično. Jednostavno je sve išlo tijekom cijele utakmice - rekao je Murray nakon što je Pacercima utrpao 52 koša uz nestvaran šut iz igre 19/25, a za tricu je gađao gotovo savršenih 10/11.

- To je luda učinkovitost. Postoje večeri kad može biti zaista poseban u šutiranju, a ovo je bila jedna od njih - izjavio je trener David Adelman.

Trio za anale: Gordon, Jokić i Murray ušli u legendu

Murrayevom izvedbom zaokruženo je nevjerojatno postignuće za Denver. On je postao treći igrač momčadi ove sezone koji je prebacio magičnu granicu od 50 koševa. Seriju je otvorio Aaron Gordon s 50 koševa 23. listopada, nastavio ju je trostruki MVP Nikola Jokić s 55 koševa 12. studenog, a sada je i Murray dodao svoja 52.

Time su postali tek treća momčad u povijesti s takvim triom, pridruživši se legendarnim Lakersima iz sezone 1961/62. (Jerry West, Elgin Baylor, Rudy LaRusso) i moćnim Warriorsima iz 2018/19. (Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson). Ipak, Nuggetsi su jedini kojima je to uspjelo ovako rano, u samo 21 utakmici.

Učinkovitost za povijesne knjige

Murrayjeva večer bila je statistički zapanjujuća. Njegovih 91 posto šuta za tri poena (10/11) izjednačen je rekord NBA lige za utakmicu s minimalno 10 pokušaja. Ujedno, ovo mu je bila druga utakmica u karijeri s barem 50 koševa, 75 posto šuta iz igre i manje od dvije izgubljene lopte. Otkako se prate izgubljene lopte (1977/78.), ostatak NBA lige zajedno ima samo dvije takve utakmice, potpisuju ih Michael Jordan i Dominique Wilkins.

Ovo je verzija Jamala Murraya koju Denver treba za obranu naslova. Kritičari su mu često zamjerali spore ulaske u sezonu, no ove godine ih je sve ušutkao i s prosjecima karijere (24,7 koševa, 6,6 asistencija) igra kao pravi kandidat za All-Star i All-NBA momčad. Kada on igra kao istinska druga zvijezda uz Jokića, ova je momčad praktički nezaustavljiva.