Obavijesti

Sport

Komentari 0
RASPUCANI NUGGETSI

Denver ispisao povijest NBA-a. Još jedan igrač zabio 50 koševa

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Denver ispisao povijest NBA-a. Još jedan igrač zabio 50 koševa
Foto: Trevor Ruszkowski

Jamal Murray s nevjerojatnih 52 koša ušao u povijest, a Denver Nuggets su prva momčad s tri igrača s 50+ koševa u prvih 21 utakmicu. Trio Gordon, Jokić i Murray u legendi

Jamal Murray eksplodirao je s 52 koša i odveo Denver Nuggetse do pobjede 135-120 protiv Indiana Pacersa, no njegova čudesna večer bila je samo točka na 'i' povijesnog uspjeha koji je momčad iz Colorada ostvarila. Postala je prva momčad u 79-godišnjoj povijesti NBA lige s tri različita igrača koji su zabili 50 ili više koševa unutar prve 21 utakmice sezone.

Samo dvije večeri ranije, Murray je uganuo gležanj i njegov nastup u Indianapolisu bio je pod velikim upitnikom sve do samog početka utakmice. No, kanadski branič ne samo da je zaigrao, već je odigrao jednu od najučinkovitijih utakmica u modernoj eri košarke.

- Iskreno, bio sam dobro od početka. Zagrijavanje je bilo dobro, zamah je bio tu. Tijelo se osjećalo odlično. Jednostavno je sve išlo tijekom cijele utakmice - rekao je Murray nakon što je Pacercima utrpao 52 koša uz nestvaran šut iz igre 19/25, a za tricu je gađao gotovo savršenih 10/11.

- To je luda učinkovitost. Postoje večeri kad može biti zaista poseban u šutiranju, a ovo je bila jedna od njih - izjavio je trener David Adelman.

Trio za anale: Gordon, Jokić i Murray ušli u legendu

Murrayevom izvedbom zaokruženo je nevjerojatno postignuće za Denver. On je postao treći igrač momčadi ove sezone koji je prebacio magičnu granicu od 50 koševa. Seriju je otvorio Aaron Gordon s 50 koševa 23. listopada, nastavio ju je trostruki MVP Nikola Jokić s 55 koševa 12. studenog, a sada je i Murray dodao svoja 52.

Time su postali tek treća momčad u povijesti s takvim triom, pridruživši se legendarnim Lakersima iz sezone 1961/62. (Jerry West, Elgin Baylor, Rudy LaRusso) i moćnim Warriorsima iz 2018/19. (Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson). Ipak, Nuggetsi su jedini kojima je to uspjelo ovako rano, u samo 21 utakmici.

Učinkovitost za povijesne knjige

Murrayjeva večer bila je statistički zapanjujuća. Njegovih 91 posto šuta za tri poena (10/11) izjednačen je rekord NBA lige za utakmicu s minimalno 10 pokušaja. Ujedno, ovo mu je bila druga utakmica u karijeri s barem 50 koševa, 75 posto šuta iz igre i manje od dvije izgubljene lopte. Otkako se prate izgubljene lopte (1977/78.), ostatak NBA lige zajedno ima samo dvije takve utakmice, potpisuju ih Michael Jordan i Dominique Wilkins.

Ovo je verzija Jamala Murraya koju Denver treba za obranu naslova. Kritičari su mu često zamjerali spore ulaske u sezonu, no ove godine ih je sve ušutkao i s prosjecima karijere (24,7 koševa, 6,6 asistencija) igra kao pravi kandidat za All-Star i All-NBA momčad. Kada on igra kao istinska druga zvijezda uz Jokića, ova je momčad praktički nezaustavljiva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale
OSMINA FINALA KUPA

VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale

Rijeka je doživjela veliki šok u petoj minuti kada je Nikolić zabio za vodstvo Ždralova. S 1-0 išlo se na odmor, a onda je prvak Hrvatske zaigrao kako treba i okrenuo susret. Zabili su Vignato i tri gola Čop

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025