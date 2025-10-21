Obavijesti

POTPISAO NOVI UGOVOR

Denver je zadržao Christiana Brauna. To će ga koštati 'sitniš'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Bob Frid

Drama završena! Christian Braun ostaje u Denveru s ugovorom od 125 milijuna dolara! Hoće li pomoći Denveru do novog NBA naslova

Dan prije početka nove sezone NBA lige američki mediji navode da je Denver ipak zadržao svog 24-godišnjeg košarkaša Christiana Brauna s kojim je potpisao produljenje ugovora.

Prije isteka posljednje godine ugovora novaka Denver i Braun su potpisali produljenje na pet godina vrijedno 125 milijuna američkih dolara. Posljednjih dana učestalo se pisalo o problemima u pregovorima i realnoj mogućnosti da Braun napusti redove momčadi koja i ove sezone ima šampionske ambicije.

Prije tri godine Denver je na draftu uzeo Brauna kao 21. izbor, a ovaj je košarkaš prošle sezone odradio najbolju godinu u karijeri. Imao  je u dresu Denvera prosjek od 15,4 koša po utakmici uz 5,2 skokova i 2,6 asistencija. Da je nakon Jokića i Murrayja treća najvažnija opcija na parketu pokazalo je doigravanje gdje je prosječno igrao čak 39 minuta po susretu.

Prošle sezone Braun je bio u konkurenciji za nagradu košarkaša koji je najviše napredovao, dok je 2023. godine s klubom proslavio naslov NBA prvaka. Godinu dana ranije bio je sveučilišni prvak s Kansasom.

Denver je prošle sezone u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije svladao Los Angeles Clippers s 4-3, a potom je ispao od budućeg prvaka, Oklahoma Cityja nakon sedam utakmica.

