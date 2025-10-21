Drama završena! Christian Braun ostaje u Denveru s ugovorom od 125 milijuna dolara! Hoće li pomoći Denveru do novog NBA naslova
Denver je zadržao Christiana Brauna. To će ga koštati 'sitniš'
Dan prije početka nove sezone NBA lige američki mediji navode da je Denver ipak zadržao svog 24-godišnjeg košarkaša Christiana Brauna s kojim je potpisao produljenje ugovora.
Prije isteka posljednje godine ugovora novaka Denver i Braun su potpisali produljenje na pet godina vrijedno 125 milijuna američkih dolara. Posljednjih dana učestalo se pisalo o problemima u pregovorima i realnoj mogućnosti da Braun napusti redove momčadi koja i ove sezone ima šampionske ambicije.
Prije tri godine Denver je na draftu uzeo Brauna kao 21. izbor, a ovaj je košarkaš prošle sezone odradio najbolju godinu u karijeri. Imao je u dresu Denvera prosjek od 15,4 koša po utakmici uz 5,2 skokova i 2,6 asistencija. Da je nakon Jokića i Murrayja treća najvažnija opcija na parketu pokazalo je doigravanje gdje je prosječno igrao čak 39 minuta po susretu.
Prošle sezone Braun je bio u konkurenciji za nagradu košarkaša koji je najviše napredovao, dok je 2023. godine s klubom proslavio naslov NBA prvaka. Godinu dana ranije bio je sveučilišni prvak s Kansasom.
Denver je prošle sezone u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije svladao Los Angeles Clippers s 4-3, a potom je ispao od budućeg prvaka, Oklahoma Cityja nakon sedam utakmica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+