Deontay Wilder: Joshua, evo ti 50 milijuna dolara, uđi u ring

Deontay Leshun Wilder ili "The bronze bomber" u profesionalnoj karijeri ima 40 mečeva. Čak 39 završio je nokautom, a samo je jedan boksač uspio dočekati kraj na nogama. Poraza nema. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua ili AJ, ima 21 meč, 20 puta je protivnik završio u horizontali dok je jedan meč dobio na bodove. Poraza nema.

E, sad, Joshua, koji je nedavno ujedinio WBA, IBF i WBO naslove, pobijedivši Novozelanđanina Josepha Parkera bio je vrlo jasan o mogućem meču protiv Wildera.

- Dobijem li unaprijed 50 milijuna dolara, eto me u ringu - rekao je nedvosmisleno Joshua.

.@anthonyfjoshua Mate! I sent this personally this time just so there’s no miscommunication. Tell @EddieHearn to let you personally check his email this time. BTW I sent Your manager Rob McCracken the email as well. I’m looking forward to our meeting in the ring. #KingVsKing pic.twitter.com/WbH8SB5Qm5