Derbi hrvatskih predstavnika otišao na stranu Novog vremena, Puljani u subotu traže prolaz

Fešta u sportskom centru u Makarskoj! U ogledu dva hrvatska predstavnika slavilo je Novo vrijeme (2-0) i izborilo plasman u Elitnu skupinu Lige prvaka, dok će Puljani za plasman morati u subotu pobijediti predstavnika Kazahstana Ayat.

U zadnjem finalu doigravanja za futsal prvaka Hrvatske Novo vrijeme napravilo je break pobjedom u Puli i osvojilo naslov prvaka. Puljani su im uzvratili u finalu Superkupa koje se igralo prošlog mjeseca u Makarskoj, a večerašnji, treći ogled dvije trenutno najbolje hrvatske momčadi, koji se igrao u okviru drugog kola Glavne runde Lige prvaka u Makarskoj opet je otišao na stranu Makarana, koji su slavili 2-0.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Oko 1200 gledatelja vidjelo je lijepu utakmicu, obostrano napadačku, jer i jedni i drugi su tražili pobjedu kako bi pitanje plasmana u Elitnu rundu Lige prvaka riješili prije zadnjeg kola. Premoć i veću podršku s tribina očekivano je imala domaća momčad, no i stotinjak navijača iz Pule davalo je glasnu podršku svojim ljubimcima. Kompletna dvorana kraj susreta dočekala je na nogama i uz pjesmu "Večeras je naša fešta..."

Počelo je vatreno, u trećoj minuti David Mataja je iz slobodnog udarca uzdrmao vratnicu, minutu kasnije uzvratio je Luka Suton, čija je dva udarca skidao golman Pule Darko Milanović. Blizu vodstva bili su gosti i u osmoj minuti kada je lob Tomasa Baisela otišao tik uz vratnicu Baškovićevog gola, a u idućem je napadu Suton glavom umalo iznenadio Milanovića...

Napadačka igra ostavljala je dosta prostora za udarce a jedna projektil Tonija Jelavića s više od deset metara završio je u gostujućoj mreži. Prekrasan gol za vodstvo Novog vremena nakon deset minuta igre. Vodstvo je nagnalo trenera Pule Nijaza Mulahmetovića da zaigra s golmanom - igračem, no za razliku od većine klubova koji vade golmana i uvode igrača, Puljani napadaju s golmanom Milanovićem koji podjednako dobro igra i brani. I tako stvaraju prednost, ubrzavaju igru i lom,e ritam suparnika. No do kraja poluvremena nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti Baškoviću.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

U drugom dijelu nastavilo se obostrano otvoreno i čvrsto, ali obostrano fer i korektno, bez previše prekršaja i pogotovo grubosti. Sami na suparničke golmane izlazili su Rafinha i Sesar te Mataja, no rezultat se nije mijenjao. Pula i dalje pokušavala mijenjati ritam i povremeno igrati s golmanom – igračem, a od 30. minute stalno. Opasno je živjelo Novo vrijeme u tim trenutcima, nekoliko vrlo izglednih šuteva Puljana zaustavljao je Bašković ili su zapinjali u blokovima, a u kontra napadu Rafinha i Sesar tri puta puta nisu iskoristili priliku da povećaju vodstvo.

Što se utakmica približavala kraju kopnjela je i snaga gostiju koji su se jučer jako potrošili protiv Sportinga a danas su igrali bez Manola Bilića i Ivana Šulentića, i još im se krajem prvog poluvremena ozlijedio Danijel Moravac. Igrači Ivana Božovića odigrali su odličnu obranu a nagrada je stigla s istekom vremena, doslovno u zadnjoj sekundi sa svoje je polovine terena svoj drugi gol zabio Toni Jelavić.

Nakon večerašnje utakmice a uoči zadnjeg kola turnira, u kojem se u subotu sastaju Novo vrijeme i Sporting te Futsal Pula i Ayat, jasno je da su Sporting i Novo vrijeme već izborili plasman u Elitnu rundu Lige prvaka, dok će Futsal Pula za treće mjesto i plasman morati pobijediti kazahstanski Ayat.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Psihološki teška utakmica, žao mi je zbog publike što nije bilo više golova jer taj je rezultat 1-0 diktirao veliku psihološku potrošnju. Mogla je utakmica otići i na jednu i drugu stranu, nema tu posebne pripreme jer se mi jako dobro poznajemo i jedini zadatak je bio da uđemo motivirani i fokusirani, da ne napravimo pogreške koje smo napravili u zadnja dva mjeseca. Čestitke igračima obje momčadi na trudu i želji, mi smo ispunili cilj plasmana među 16 najboljih momčadi. Zadnja utakmica sa Sportingom će biti nagrada za moje igrače, dobro ćemo se spremiti i pokušati i protiv njih odigrati najbolje što možemo. Što se tiče utakmice Pule i Ayata, vjerujem da Pula ima priliku ako odigra onako kako zna. Rekao sam im da sam uvjeren da će proći, što im ja od srca želim, da im to bude nagrada za sve što su napravili – kazao je trener Novog vremena Ivan Božić.

- Čestitam kolegi Božoviću i njegovoj momčadi na pobjedi te koristim priliku da im zaželim sreću u nastavku natjecanja. Nama ostaje da u subotu pokušamo izboriti isto protiv vrlo kvalitetnog i iskusnog Ayata. O utakmici mogu reći da smo znali da će biti takva kakva je bila, da će odlučiti jedna lopta. Mi nismo bili pravi, vidjelo se da smo se potrošili protiv Sportinga u prvom kolu, da je ta utakmica ostavila traga na nama a Novo vrijeme je to znalo iskoristiti. U drugom dijelu smo bili agresivniji, stvorili smo neke prilike koje nismo iskoristili i rezultat je takav kakav jeste, za nas nepovoljan, ali i dalje odlučujemo sami o sebi - kazao je trener Pule Nijaz Mulahmetović.

Najčitaniji članci