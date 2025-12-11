Derbi je skupo koštao Dinamo i Hajduk: Moraju platiti rekordnu svotu zbog nereda u ovoj sezoni

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alen Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za 16. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, HNS je na službenim stranicama objavio detaljna obrazloženja svake kazne.

Najteži udarac po džepu dobili su Dinamo i Hajduk, koji između sebe moraju uplatiti više od 73.000 eura, što je najveća cifra za izrečene kazne ove sezone.

Dinamo - Hajduk

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 35.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 4.500 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 39.500 eure

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 30.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 34.000 eura

Osijek - Istra 1961 (7. prosinca 2025.)

Osijek

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 2.660 eura

Rijeka - Vukovar (6. prosinca 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 1.300 eura

