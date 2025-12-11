Najteži udarac po džepu dobili su Dinamo i Hajduk, koji između sebe moraju uplatiti više od 73.000 eura, što je najveća cifra za izrečene kazne ove sezone
STIGLE KAZNE
Derbi je skupo koštao Dinamo i Hajduk: Moraju platiti rekordnu svotu zbog nereda u ovoj sezoni
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alen Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za 16. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, HNS je na službenim stranicama objavio detaljna obrazloženja svake kazne.
Dinamo - Hajduk
Dinamo
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 35.000 eura
- Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.500 eura
- Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 39.500 eure
Hajduk
- Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 30.000 eura
- Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.000 eura
- Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 34.000 eura
Osijek - Istra 1961 (7. prosinca 2025.)
Osijek
- Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.660 eura
Rijeka - Vukovar (6. prosinca 2025.)
Rijeka
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.300 eura
