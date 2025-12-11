Obavijesti

Sport

Komentari 11
STIGLE KAZNE

Derbi je skupo koštao Dinamo i Hajduk: Moraju platiti rekordnu svotu zbog nereda u ovoj sezoni

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Derbi je skupo koštao Dinamo i Hajduk: Moraju platiti rekordnu svotu zbog nereda u ovoj sezoni
9
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najteži udarac po džepu dobili su Dinamo i Hajduk, koji između sebe moraju uplatiti više od 73.000 eura, što je najveća cifra za izrečene kazne ove sezone

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alen Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za 16. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, HNS je na službenim stranicama objavio detaljna obrazloženja svake kazne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - Hajduk 1-1 02:04
Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Najteži udarac po džepu dobili su Dinamo i Hajduk, koji između sebe moraju uplatiti više od 73.000 eura, što je najveća cifra za izrečene kazne ove sezone.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo - Hajduk

Dinamo

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
  •  Kazna: 35.000 eura
  • Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 4.500 eura
  • Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 39.500 eure
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hajduk

  • Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 30.000 eura
  • Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 4.000 eura
  • Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 34.000 eura
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osijek - Istra 1961 (7. prosinca 2025.)

Osijek

  • Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 2.660 eura

Rijeka - Vukovar (6. prosinca 2025.)

Rijeka

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 1.300 eura

Pokretanje videa...

Dopredsjednik Dinama o bakljadi Boysa 01:07
Dopredsjednik Dinama o bakljadi Boysa | Video: Borna Škof/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025