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TUGA U KAMPU 'TRICOLORA'

Deschampsu preminula majka. Hitno je otputovao u Francusku

Piše HINA,
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Deschampsu preminula majka. Hitno je otputovao u Francusku
Foto: John Sibley

Francuska je s dvije uvjerljive pobjede osigurala plasman u nokaut fazu

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Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps na putu je prema Francuskoj, gdje će nazočiti majčinom pogrebu te će propustiti zadnju utakmicu u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva protiv Norveške, objavili su u utorak iz Francuskog nogometnog saveza (FFF).

- Didier Deschamps neće nadgledati trenažne procese uoči dvoboja Norveške i Francuske. Neće ga biti ni na klupi u petak na završnoj utakmici u skupini I. Trener nacionalne momčadi jutros je saznao za majčinu smrt i otputovat će u Francusku kako bi nazočio njenom ispraćaju - ističu iz Francuskog nogometno saveza. 

Priopćili su da je Deschamps, u dogovoru s predsjednikom Philippeom Diallom, svog pomoćnika Guya Stephana proglasio odgovornom osobom za vođenje momčadi do njegovog povratka.

Francuska je s dvije uvjerljive pobjede osigurala plasman u nokaut fazu, a dvoboj s Norvežanima će odrediti hoće li aktualni svjetski doprvaci ući u ždrijeb kao prva ili druga momčad iz skupine I. 

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