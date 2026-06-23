Deschampsu preminula majka. Hitno je otputovao u Francusku

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps na putu je prema Francuskoj, gdje će nazočiti majčinom pogrebu te će propustiti zadnju utakmicu u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva protiv Norveške, objavili su u utorak iz Francuskog nogometnog saveza (FFF).

- Didier Deschamps neće nadgledati trenažne procese uoči dvoboja Norveške i Francuske. Neće ga biti ni na klupi u petak na završnoj utakmici u skupini I. Trener nacionalne momčadi jutros je saznao za majčinu smrt i otputovat će u Francusku kako bi nazočio njenom ispraćaju - ističu iz Francuskog nogometno saveza.

Priopćili su da je Deschamps, u dogovoru s predsjednikom Philippeom Diallom, svog pomoćnika Guya Stephana proglasio odgovornom osobom za vođenje momčadi do njegovog povratka.

Francuska je s dvije uvjerljive pobjede osigurala plasman u nokaut fazu, a dvoboj s Norvežanima će odrediti hoće li aktualni svjetski doprvaci ući u ždrijeb kao prva ili druga momčad iz skupine I.