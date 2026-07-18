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'NE MOŽE'

Deschampsa je šokirao zahtjev igrača uoči zadnjeg meča SP-a

Piše Josip Tolić,
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Deschampsa je šokirao zahtjev igrača uoči zadnjeg meča SP-a
Foto: Carlos Barria
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Francuska i Engleska večeras love broncu na SP-u, a uoči okršaja u taboru Tricolora zaiskrilo je zbog zabranjenog izlaska u grad

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Francuska i Engleska od 23 sata na Hard Rock stadionu u Miamiju dat će odgovor tko će biti brončani na ovom Svjetskom prvenstvu, a tko se vratiti kući s "drvenom" medaljom. I dok su "tricolori" osvajali brončanu medalju 1958. i 1986., "gordi albion" nikad nije osvojio medalju osim zlata na domaćem terenu 1966., dvaput su završavali na četvrtom mjestu (1990. i 2018.).

Engleski izbornik Thomas Tuchel kazao je kako nitko ne bi htio igrati tu utakmicu, a čini se kako je i u francuskom taboru popustila koncentracija jer su u srijedu, prije odlaska iz hotela u Bostonu, tražili slobodnu noć u gradu, piše L'Equipe. Čak su zamolili da ih puste samo do ponoći kako bi se malo odmaknuli od intenzivnih svakodnevnih treninga. Međutim Didier Deschamps to je odbio.

Njemu će to biti posljednja, 185. utakmica kao izbornika francuske reprezentacije od 2012. i želi mandat završiti osvajanjem i treće medalje na mundijalima nakon zlata 2018. i srebra 2022. Uzastopni porazi na kraju mandata malo bi pokvarili dojam prije oproštaja i dolaska Zinedinea Zidanea. Igrače je odbio jer bi izlazak naštetio fizičkom oporavku dan nakon polufinalnog poraza od Španjolske.

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