Deschampsa je šokirao zahtjev igrača uoči zadnjeg meča SP-a

Francuska i Engleska od 23 sata na Hard Rock stadionu u Miamiju dat će odgovor tko će biti brončani na ovom Svjetskom prvenstvu, a tko se vratiti kući s "drvenom" medaljom. I dok su "tricolori" osvajali brončanu medalju 1958. i 1986., "gordi albion" nikad nije osvojio medalju osim zlata na domaćem terenu 1966., dvaput su završavali na četvrtom mjestu (1990. i 2018.).

Nos Bleus ont partagé un dernier moment avec le staff de l’hôtel, après plus d’un mois passé au camp de base à Boston 🙌🥹



Merci infiniment pour l’accueil 🙏💙 pic.twitter.com/rpfBEA2hql — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 16, 2026

Engleski izbornik Thomas Tuchel kazao je kako nitko ne bi htio igrati tu utakmicu, a čini se kako je i u francuskom taboru popustila koncentracija jer su u srijedu, prije odlaska iz hotela u Bostonu, tražili slobodnu noć u gradu, piše L'Equipe. Čak su zamolili da ih puste samo do ponoći kako bi se malo odmaknuli od intenzivnih svakodnevnih treninga. Međutim Didier Deschamps to je odbio.

Les Bleus ont quitté leur camp de base de Boston, direction Miami ! 👋 pic.twitter.com/1p1JnKn9MM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 17, 2026

Njemu će to biti posljednja, 185. utakmica kao izbornika francuske reprezentacije od 2012. i želi mandat završiti osvajanjem i treće medalje na mundijalima nakon zlata 2018. i srebra 2022. Uzastopni porazi na kraju mandata malo bi pokvarili dojam prije oproštaja i dolaska Zinedinea Zidanea. Igrače je odbio jer bi izlazak naštetio fizičkom oporavku dan nakon polufinalnog poraza od Španjolske.