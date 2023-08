Deset sati se borila sa strujama i teškim uvjetima u Engleskoj: 'Bilo je izazovno i turbulentno'

Sjajna Dina Levačić (27) je u srijedu poslijepodne preplivala Bristolski kanal i tako kompletirala originalnu 'trostruku krunu' koju čine La Manche, Sjeverni i Bristolski kanal.

Životopis joj je prebogat brojnim postignućima koje neki daljinski plivači mogu samo sanjati, ali nastavlja probijati svoje granice i postavljati pred sebe nove izazove.

Pravi je primjer kako volja i želja uvijek nadvladaju probleme i one sitne unutarnje borbe koje koče čovjeka. Jedan uspjeh za drugim, samo nebo joj je granica.

Dina se nakon preplivanog Bristolskog kanala javila vjernim pratiteljima.

- Pozdrav svima iz Cardiffa. Upravo sam isplivala Bristolski kanal i to u rekordnom vremenu za put iz Engleske prema Walesu. Bilo je jako, jako izazovno moram reći, bilo je turbulentno od samog početka, ali to je jednostavno tako za očekivati za ovaj kanal. Na kraju sam nekih sati doplivala skoro do ovog mjesta s obzirom da smo došli malo ranije od predviđenog na sjeveru i onda smo morali čekati neko vrijeme da se stvar pokrene da bih mogla nastaviti u smjeru kojim sam trebala plivati, ali sve skupa sam ja jako zadovoljna i s ovime sam postala 12. osoba na svijetu koja je ostvarila originalnu trostruku Krunu koja zajedno s ovim preplivavanjem još sadržava i Sjeverni kanal i La Manche - rekla je Dina nakon novog pothvata.

Bristolski kanal specifičan je po tome što je dug 27 kilometara, ali na tom mjestu je druga najveća oscilacija plime i oseke na svijetu, preko 15 metara pa je stvarni osjećaj kao da je preplivala 40 kilometara.

Plivala je 9 sati, 51 minutu i 42 sekunde, u moru prosječne temperature 17.5 C, bez neoprena, samo u običnom kupaćem kostimu kako nalažu pravila preplivavanja.