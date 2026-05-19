Detalji Pepova odlaska iz Cityja. Igračima su u subotu rekli da ostaje, 48 sati kasnije preokret

Pep Guardiola će u nedjelju protiv Aston Ville po posljednji put voditi momčad Manchester Cityja, a njegov bi nasljednik trebao biti 46-godišnji talijanski stručnjak Enzo Maresca, koji je vodio Chelsea do naslov klupskog Svjetskog prvaka i trijumfa u Konferencijskoj ligi, objavili su mnogobrojni britanski mediji.

"Sun" je objavio da je 55-godišnji Katalonac u ponedjeljak navečer svoju odluku priopćio igračima i članovima svog stručnog stožera, ispričavajući im se što su za njegov odlazak doznali preko medija koji su već u nedjelju objavili tu vijest koja je bila iznenađujuća, iako se o Guardiolinom odlasku s Etihada već dugo nagađalo. Naime, još u subotu, nakon što je Manchester City osvojio FA kup, 20. trofej u Guardiolinoj eri, igračima su čelni ljudi kluba priopćili da će trofejni stručnjak do kraja odraditi ugovor, a koji istječe u lipnju 2027.

Prema BBC-u, vodstvo Cityja se već pola godine priprema za Guardiolin odlazak, a glavnog kandidata za nasljednika trofejnog trenera pronašlo je u nekadašnjem Guardiolinom pomoćniku Enzu Maresci, koji želi preuzeti poziciju glavnog trenera u klubu u kojem je već radio. Naime, u sezoni 2022/23., kad je City osvojio dvostruku domaću krunu i Ligu prvaka, Maresca je bio Guardiolin pomoćnik, a imao je i ključnu ulogu u razvoju mladih igrača u Cityjevoj akademiji.

Bivši veznjak West Broma i Juventusa napustio je City 2023. kako bi vodio Leicester City, kojeg je u svojoj jedinoj sezoni doveo do plasmana u Premier ligu. Guardiola je za u jednoj od prijašnjih izjava rekao da je Maresca "jedan od najboljih menadžera na svijetu" te da za "posao koji je obavio u Chelseaju nije dobio dovoljno priznanja".

- Osvojiti Svjetsko klupsko prvenstvo, Konferencijsku ligu, kvalificirati se za Ligu prvaka u ligi koja je tako teška s mladom momčadi. To je iznimno - rekao je tada Guardiola.

Manchester City večeras gostuje kod Bournemoutha u pretposljednjem kolu i mora pobijediti da bi utrku za prvaka s Arsenalom produžio do zadnjeg kola. Arsenal nakon sinoćnje pobjede od 2-0 protiv Burnleyja na Emiratesu ima pet bodova prednosti te već večeras može osigurati naslov koji su "Topnici" posljednji put osvojili prije 22 godine.

No, ako City pobijedi Bournemouth i smanji zaostatak na dva boda uoči posljednjeg kola, Arsenal će za naslov morati pobijediti u posljednjem kolu na gostovanju kod Crystala Palacea, jer bi u slučaju poraza ili remija ostavio mogućnost Cityju da pobjedom na Etihadu protiv Aston Ville po sedmi put osvoji Premier ligu pod vodstvom Pepa Guardiole.