FOTO Zgrozila bi Cro Copa. Voli se šamarati, sami joj se javljaju

Sheena Bathory je postala prva žena koja je ostvarila nokaut u Power Slapu i borila se sunaslovnoj borbi. Njezina popularnost eksplodirala je nakon borbe protiv Wolmarans kada je video sakupio 172 milijuna pregleda
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Franciska Szabó, svijetu poznatija kao Sheena Bathory, fenomen je modernog doba.
| Foto: instagram
Franciska Szabó, svijetu poznatija kao Sheena Bathory, fenomen je modernog doba. |
Foto: instagram
Franciska Szabó, svijetu poznatija kao Sheena Bathory, fenomen je modernog doba.
| Foto: instagram
Bivša europska prvakinja u judu, članica mađarske olimpijske reprezentacije, danas je jedna od najvećih zvijezda kontroverznog Power Slapa, natjecanja u šamaranju koje ledi krv u žilama.
| Foto: instagram
- Nazivati Power Slap sportom je izvan svake pameti. To je toliko opasno za zdravlje sudionika da se posljedice moraju vidjeti i osjetiti, prije ili poslije. Da se razumijemo, i MMA i kik-boks pa i boks opasni su za zdravlje sudionika, ali se u tim sportovima kao natjecatelj imate pravo braniti - rekao je Mirko Filipović o Power Slapu za Večernji list.
| Foto: instagram
Istovremeno, ona je model s platforme OnlyFans, poduzetnica i medijska ličnost čiji su viralni nokauti na Instagramu privukli više pažnje od Taylor Swift.
| Foto: instagram
Njezin put, ispunjen brutalnošću, disciplinom i nevjerojatnom poslovnom oštroumnošću, nedavno ju je doveo i u Beograd, gdje je u ringu i izvan njega ostavila neizbrisiv trag.
| Foto: instagram
Ona je spoj nespojivog: vrhunska sportašica čelične volje i online kreatorica koja unovčava svaki aspekt svog imidža.
| Foto: instagram
Prije nego što je postala globalno poznata po snazi svojih dlanova, Sheena Bathory, rođena 15. kolovoza 1991., gradila je karijeru u jednom od najcjenjenijih olimpijskih sportova.
| Foto: instagram
Odrasla u Mađarskoj, s pet je godina kročila na judo tatami, a njezin talent i radna etika, pod budnim okom oca koji ju je trenirao, brzo su je lansirali u sam vrh.
| Foto: instagram
Nije trenirala samo s djevojkama; otac je inzistirao da se bori s muškarcima, što je u njoj odmalena izgradilo nevjerojatnu snagu i mentalnu čvrstinu.
| Foto: instagram
Vrhunac njezine judo karijere bila je zlatna europska medalja, status članice olimpijske reprezentacije i crni pojas koji i danas s ponosom ističe.
| Foto: instagram
Osim juda, natjecala se i u slobodnom hrvanju te bodybuildingu, neprestano testirajući granice vlastitog tijela.
| Foto: instagram
No, san o olimpijskom zlatu zamijenio je san o američkoj slavi.
| Foto: instagram
Prije pet godina preselila se u Sjedinjene Države s jednim ciljem: postati zvijezda profesionalnog hrvanja u WWE-u. Sudbina je, međutim, imala drugačije planove.
| Foto: instagram
Put do WWE-a neočekivano je skrenuo kada je dobila poziv za ekshibicijsko natjecanje u novom, brutalnom sportu koji je pokretao moćni predsjednik UFC-a, Dana White.
| Foto: instagram
Bio je to Power Slap. Bathory je prihvatila izazov i već na jednom od testnih događaja, prije nego što je sport uopće službeno predstavljen javnosti, izvela je nokaut koji je obišao svijet.
| Foto: instagram
Njezina protivnica nakon udarca je napravila potpuni salto, a snimka je postala viralan hit.
| Foto: instagram
White je odmah prepoznao potencijal. Nazvao ju je "j****om zvijeri", što je, kako sama kaže, najveći kompliment koji je od njega dobila.
| Foto: instagram
Zbog dominantne pojave i judo pedigrea, mediji su je prozvali "Rondom Rousey šamaranja", povlačeći paralelu s legendarnom UFC prvakinjom.
| Foto: instagram
Sheena je postala prva žena koja je ostvarila nokaut u Power Slapu i prva koja se borila u sunaslovnoj borbi večeri.
| Foto: instagram
Njezina popularnost eksplodirala je nakon borbe protiv Christine Wolmarans, kada je snimka njezine reakcije na primljeni šamar - hladnokrvno je uzvratila poljupcem - na Instagramu prikupila više od 172 milijuna pregleda.
| Foto: instagram
Postala je zaštitno lice ženskog dijela sporta, a White se našalio kako joj je toliko teško pronaći protivnice da će se "uskoro morati boriti s muškarcima".
| Foto: instagram
Iako je izgradila unosan brend izvan borilišta, za Sheenu borba nije pitanje novca. To je egzistencijalna potreba, način kanaliziranja unutarnjih demona.
| Foto: instagram
- Iskreno, borba za mene nije zbog novca. Osjećam da bih, da nemam takve izazove i da ne proživljavam bol koju mi uzrokuju treninzi i natjecanja, mogla pasti u depresiju. Rekla bih da je to i dio moje terapije. Ja se ne bojim - otkrila je u intervjuu za The Sun.
| Foto: instagram
Nakon što je pokorila Power Slap, osjetila je potrebu za novim, još većim izazovom. Potpisala je ugovor s MMA promocijom Brave iz Bahreina, s konačnim ciljem ulaska u UFC.
| Foto: instagram
- Power Slap je pod UFC-om, pa kad sam se natjecala na UFC-ovim događajima i upoznala Danu Whitea, pomislila sam: "Vau, možda je ovo znak da moram nastaviti svoj put u borilačkim vještinama." Iako sam se bavila samo judom i hrvanjem, mislim da mogu naučiti više o udaranju i dodati to svom znanju. Tražim više nasilja, ako to ima smisla.
| Foto: instagram
Koliko je posvećena, svjedoči i incident kada joj je tijekom treninga puknuo implantat u grudima, nakon čega ih je morala u potpunosti ukloniti. Ni to je nije zaustavilo.
| Foto: instagram
U srpnju je Beograd bio domaćin povijesnog, prvog europskog Power Slap događaja, a Sheena Bathory bila je glavna zvijezda večeri.
| Foto: instagram
U borbi za inauguralnu titulu prvakinje u perolakoj kategoriji suočila se s Meksikankom Abby Montes.
| Foto: instagram
Spektakl je počeo i prije same borbe. Na sučeljavanju dan ranije, Bathory je šokirala prisutne poljubivši svoju protivnicu, a snimka je, očekivano, postala viralna.
| Foto: instagram
Sama borba u Beogradskoj areni bila je iscrpljujuća bitka koja je trajala svih pet rundi. Iako je ušla kao favoritkinja, Mađarica je na kraju izgubila jednoglasnom odlukom sudaca.
| Foto: instagram
No, poraz nije umanjio njezinu popularnost. Na društvenim mrežama je bez zadrške pokazala posljedice borbe - natečeno i modro lice, još jednom demonstrirajući brutalnost sporta kojim se bavi.
| Foto: instagram
Boravak u Beogradu iskoristila je i za suradnju s jednim od najpoznatijih regionalnih youtubera, Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.
| Foto: instagram
Snimili su nekoliko zajedničkih videa koji su prikupili milijunske preglede, a u jednom od njih Bathory je, demonstrirajući snagu, slučajno ošamarila youtubera po ramenu, što je postala još jedna anegdota koja se prepričavala na internetu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin profil na platformi OnlyFans jedan je od ključnih izvora prihoda, gdje svojim pretplatnicima nudi ekskluzivni sadržaj.
| Foto: instagram
Njezina interakcija s obožavateljima ponekad poprima bizarne oblike koji savršeno oslikavaju kult ličnosti koji je izgradila.
| Foto: instagram
Foto instagram
- Imam ogromnu bazu fanova i mnogo je onih koji se dobrovoljno javljaju da vježbam na njima, kazala je.
| Foto: instagram
Nazvala bih ih "lutkama za šamaranje" (slap dummies). Zapravo sam vrlo sretna jer postoji nekoliko momaka na kojima mogu vježbati prije natjecanja - ispričala je, otkrivajući neobičnu simbiozu sa svojim najvjernijim pratiteljima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram