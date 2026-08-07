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FOTO Zgrozila bi Cro Copa. Voli se šamarati, sami joj se javljaju

Sheena Bathory je postala prva žena koja je ostvarila nokaut u Power Slapu i borila se sunaslovnoj borbi. Njezina popularnost eksplodirala je nakon borbe protiv Wolmarans kada je video sakupio 172 milijuna pregleda
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FOTO Zgrozila bi Cro Copa. Voli se šamarati, sami joj se javljaju
Franciska Szabó, svijetu poznatija kao Sheena Bathory, fenomen je modernog doba. | Foto: instagram
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Franciska Szabó, svijetu poznatija kao Sheena Bathory, fenomen je modernog doba. | Foto: instagram
Komentari 25

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