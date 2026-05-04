Detroit je u majstorici izbacio Orlando, Cunningham briljirao

Detroit Pistonsi u dramatičnoj sedmoj utakmici pregazili Orlando Magic 116-94! Cade Cunningham briljirao s 32 poena i 12 asistencija, dok je Banchero s 38 poena bio usamljen u Orlandu

Košarkaši Detroita izborili su prolaz u konferencijsko polufinale NBA doigravanja nakon što su na domaćem parketu, u odlučujućoj sedmoj utakmici, pobijedili Orlando 116-94.

Detroit, najbolja momčad osnovnog dijela sezone u Istočnoj konferenciji, tako je prošao dalje ukupnim rezultatom 4-3 iako je Orlando u ovoj seriji imao vodstvo 3-1. Detroit u polufinalu Istoka čeka pobjednika dvoboja Clevelanda i Toronto gdje će također sedmi dvoboj odlučiti o ukupnom pobjedniku. Peti je put u svojoj povijesti Detroit igrao ključnu sedmu utakmicu doigravanja pred svojim navijačima te je peti put pobijedio.

Paolo Banchero je odigrao još jednu odličnu utakmicu u dresu Orlanda, ali bio je u sedmom susretu jedini raspoloženi igrač u gostujućem sastavu. Držao je svoju momčad u egalu s Detroitom do pred kraj prvog poluvremena, ali se tada dogodilo prvo domaće odvajanje od suparnika.

Na odmor se otišlo uz vodstvo Detroita 60-49. Orlando je potpuno popustio u obrani u drugoj četvrtini u kojoj je primio čak 40 poena. Razdor između ove dvije momčadi nastavljen je u trećoj dionici kada je Detroit pobjegao prvo na 15 poena razlike, a krajem te četvrtine bilo je i 20 razlike za domaćina čime je Orlando bio slomljen.

Cade Cunningham je predvodio Detroit do pobjede s 32 poena i 12 asistencija. Odličnu je pratnju imao u Tobiasu Harrisu koji je postigao 30 poena uz 5-7 za tricu te devet skokova. Daniss Jenkins je za domaćina ubacio 16 poena uz 4-5 za tri poena, dok je Jalen Duran ostvario 15 koševa i 15 skokova.

Banchero je dvoboj završio s 38 poena, devet skokova i šest asistencije, dok su svi ostali njegovi suigrači podbacili. Nešto je bolji od ostalih bio Desmond Bane sa 16 poena, tri asistencije i tri skoka.

NBA doigravanje, Istočna konferencija (sedma utakmica prvog kruga):

Detroit - Orlando 116-94 (Detroit je pobijedio u seriji 4-3)

