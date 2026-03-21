Detroit Pistonsi prvi osigurali doigravanje, Jokić izdominirao

Pistonsi su osigurali doigravanje! Duren briljirao s 23 poena dok je Warriorsima ovo sedmi poraz u osam utakmica. Nuggetsi preskočili Raptorse, a Rocketsi zaustavili Atlantu. Knicksi pobijedili u New Yorku

Detroit Pistons (51-19) su sinoć kod kuće sa 115-101 bili bolji od Golden State Warriorsa, čime su postali prva momčad Istočne konferencije koja je osigurala plasman u doigravanju. 

Do pobjede ih je vodio Jalen Duren koji je utakmicu završio s 23 koša i šest skokova u odsustvu Cadea Cunninghama kojem je dijagnosticiran kolaps pluća. Daniss Jenkins je dodao 22 koša, osam asistencija i sedam skokova za Pistonse. Brandin Podziemski je s 15 ubačaja predvodio Warriorse kojima je ovo sedmi poraz u osam utakmica. Gary Payton II i De'Anthony Melton su obojica ubacila ⁠14 koševa za Golden State koji je deseti u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 33-37.

Denver Nuggets (43-28) su kod kuće sa 121-115 svladali Toronto Raptorse i popeli se na peto mjesto Zapadne konferencije. Do pobjede ih je vodio Jamal Murray koji je 12 od svojih 31 poena zabio u zadnjoj četvrtini. Pratili su ga Nikola Jokić, koji je ubacio 22 koša uz devet asistencija i osam skokova i Tim Hardaway Jr. koji je završio s 23 poena od čega je sedam trica. Kod Toronta (39-30), koji je na petom mjestu Istočne konferencije, najbolji je bio Jakob Poeltl s 23 poena i 11 skokova, Brandon Ingram je dodao 19 poena, a RJ Barrett 18 poena.

Houston Rockets su prekinuli niz od 11 pobjeda Atlanta Hawksa svladavši ih na svom terenu sa 117-95. Kevin Durant je zabio 25 koševa u tri četvrtine, Jabari Smith Jr. je dodao 23 uz devet skokova za Rocketse koji su nadigrali Atlantu u trećoj četvrtini. Igrači Houstona su zabili šest od 11 trica i pretvorili vodstvo od osam koševa s poluvremena u prednost od 101-76. Kod Atlante najbolji je bio Nickeil Alexander-Walker s 21 košem, dok je CJ McCollum ubacio 17. 

New York Knicks su tijesno sa 93-92 kod kuće svladali Brooklyn Netse, a pobjedu im je osigurao Jalen Brunson koji je zabio dva odlučujuća koša. Brunson je zabio 17 koševa dok je najbolji strijelac Knicksa bio Karl-Anthony Towns s 26 koševa i 15 skokova. Knicksi su u prvom poluvremenu gubili 13 koševa, da bi onda u zadnjoj četvrtini ispustili prednost od 14 koševa. Josh Minott je bio najučinkovitiji u redovima Netsa, kojima je ovo šesti poraz zaredom, s ⁠22 poena, a Ziaire Williams je dodao 17 koševa. Ben Saraf je imao priliku donijeti pobjedu Netsima u zadnjoj sekundi, ali je promašio šut iz daljine. 

Boston Celtics su upisali četvrtu pobjedu zaredom nadigravši na gostovanju sa 117-112 domaće Memphis Grizzliese. Jaylen Brown je pobjedi svoje momčadi pridonio s 30 koševa, Luke Garza je dodao 22, a Payton Pritchard 19. Kod Grizzliesa, koji su doživjeli deveti poraz u zadnjih deset utakmica, najbolji je s 23 koša bio rookie Tyler Burton.

Portland Trail Blazers su u Minneapolisu sa 108-104 pobijedili domaće Minnesota Timberwolvese. Jerami Grant je zabio 26 koševa, a Deni Avdija 25 za Portland kojem je ovo treća uzastopna pobjeda. Donovan Clingan je dodao double-double učinak s 21 košem i 12 skokova. Portland zauzima osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji s 35 pobjeda i 36 poraza. Julius Randle je ubacio 19 koševa za Minnesotu koja je šesta u Zapadnoj konferenciji s omjerom 43-28. Rudy Gobert je s 18 ubačaja i 15 skokova upisao double-double učinak kao i Ayo Dosunmu koji je utakmicu završio sa 17 koševa i 10 skokova.

