Diamantakos opet trpa! Zabio gol, a onda promašio penal...

<p>St. Pauli je u 31. kolu druge Bundeslige slavio protiv Erzgebirge Auea 2-1, a među zaslužnima za to slavlje bio je i budući napadač Hajduka <strong>Dimitris Diamantakos</strong>.</p><p>Diamantakos je u 22. minuti zabio gol za 1-0. Dobio je dodavanje s lijeve strane i sa 7-8 metara matirao protivničkog golmana.</p><p>Već 19 minuta kasnije St. Pauli je poveo 2-0, a grčki napadač propustio je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena to povisiti i na 3-0. </p><p>Imao je tada penal, no nije ga zabio. Gosti su na 2-1 smanjili u 74. minuti, a to je ostao i konačni rezultata.</p><p>Diamantakos je već sve dogovorio sa splitskim klubom u koji stiže ovog ljeta. Ovo mu je deseti gol u drugom rangu njemačkog nogometa ove sezone.</p>