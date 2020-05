Već se dopada hajdukovcima: Diamantakos je zabio 10. put

Iako tek treba odigrati prve utakmice u dresu Hajduka, Dimitrios Diamantakos (27) već radi na tome da se ozbiljno dopadne bijelom navijačkom puku i prije nego stigne na Poljud jednom kada službeno počne prijelazni rok.

Grčki napadač, koji će od iduće sezone predvoditi Hajdukov napad, zabio je jubilarni deseti gol sezone, a deveti prvenstveni. Zahvaljujući njegovom golu, St. Pauli je uzeo bod kod Karlsruhera (1-1) u 29. kolu druge Bundeslige. Grk je svom bivšem klubu zabio u 55. minuti dočekavši pogrešku protivničkog stopera pa lagano prebacivši istrčalog golmana, dok su dvije minute kasnije domaćini poništili to i izjednačili.

Diamantakos se tako iskupio za promašeni kazneni udarac prošlog vikenda u teškom porazu od Darmstadta, no ne i cijela momčad koja je i treće kolo zaredom bez pobjede. I dalje ima pet bodova više nego ugroženi Karlsruher.

- Radnik. Borac. Golgeter. S te tri riječi opisao bih Diamantakosa - rekao nam je nedavno ugledni grčki kolumnist Chris Giannoulis o budućem hajdukovcu koji je za reprezentaciju odigrao pet utakmica, a za Splićane je potpisao na tri godine te će, uz godišnju zaradu od 250.000 eura, postati drugi Grk na Poljudu nakon Savvasa Gentsogloua.

U St. Pauliju je dvije i pol godine, a inače je dijete Atromitosa iz Pireja. Kao tinejdžer prešao je u Olympiacos te igrao još u Arisu, Panioniosu i Bochumu. Za grčku A reprezentaciju odigrao je pet utakmica.

- Siguran sam da će se on sjajno snaći i da će mu odgovarati atmosfera na Poljudu. Dimi će se jako dobro uklopiti, on je emotivac i veliki radnik, daje sve za momčad i može igrati na svim pozicijama u napadu. Nije tip igrača koji čeka da mu se lopta servira, on radi za momčad svih 90 minuta, brz je, jak u duelu... A to publika voli - rekao je Diamantakosov menadžer Theofilos Karasavvidis.