Diamantakosov debi: 'Spreman sam pomoći momčadi, želimo nastaviti pobjednički niz...'

Nakon odslužene kazne koju je donio iz Njemačke novi igrač Hajduka Dimitrios Diamantakos spreman je debi u sutrašnjem ogledu sa Slaven Belupom, koji se igra na Poljudu od 20:05 sati.

<p>Dimitrios Diamantakos trebao bi sutra na utakmici sa Slaven Belupom debitirati u dresu Hajduka. Grčki napadač nije konkurirao za momčad u prva dva kola zbog kazne koju je donio iz Njemačke, no trenirao je i pripremao se s momčadi kako bi što spremniji dočekao debi.</p><p>- Napokon, prošla su već dva mjeseca od zadnje utakmice... Napravio sam dobre pripreme i jedva čekam utakmicu. Na žalost nisam mogao pomoći momčadi u prve dvije utakmice, ali sada ću pomoći suigračima i momčadi da pobijedimo u sutrašnjem ogledu i nastavimo dobar niz – kazao je Diamantakos i dodao:</p><p>- Dobro smo startali u sezonu, u prva dva susreta osvojili šest bodova i sada samo moramo nastaviti u istom smjeru trećom pobjedom</p><p>Diamantakos je stigao na Poljud još krajem prošle sezone i odmah se priključio treninzima.</p><p>- To mi je pomoglo da imam dobru komunikaciju s trenerima i suigračima, da se upoznamo, a to će nam pomoći da i na terenu prikažemo našu igru i dobre stvari. A ako smo dobri i prikažemo našu igru, neće biti problema – zaključio je Diamantakos, o kome je biranim riječima govorio i trener Hari Vukas:</p><p>- On je zbilja veliko pojačanje za nas, odslužio je i tu kaznu i konačno može nastupiti, što je za nas dodatni poticaj. On je stvarno jako dobar igrač koji bi trebao pokazati koliko dobroga može donijeti ovoj momčadi.</p>