Diario As: Luka Modrić želi ostati još godinu dana u Realu i postati najdugovječniji ikada!

Luka Modrić (38) igrao je cijelu utakmicu i kao kapetan predvodio Real Madrid do pobjede u El Clasicu protiv Barcelone u 32. kolu španjolskog prvenstva. Hrvatski reprezentativac ove sezone nema garantirano mjesto u početnoj postavi Reala, ali Carlo Ancelotti itekako zna kako može računati na Modrića.

To je Luka još jednom pokazao u derbiju protiv Barcelone, a španjolske novine As pišu kako Modrić odbija sporednu ulogu u Realu, ali i kako želi ostati u Realu još jednu godinu.

- Modrić je prije 14 mjeseci rekao kako želi nastaviti s Realom zato što to zaslužuje, a ne zato što su mu to 'poklonili'. To ostaje točno - napisao je novinar Asa i nastavio...

- Ne želi da mu ovo bude posljednja sezona u Realu. Hrvat je odigrao cijelu utakmicu u El Clasicu i time upotpunio čarobni tjedan za njegovu momčad, ali posebno i za njega. U samo pet dana, zadarski genij je predstavio svoju ambiciju da potpiše novi ugovor koji Luka želi... I zaslužuje.

Ancelotti ove sezone ne želi puno igrati u kombinaciji s Modrićem i Kroosom u veznom redu. Radi se o veznjacima koji su zajedno osvojili četiri Lige prvaka s 'kraljevskim klubom' i u svojim nogama imaju jako puno utakmica.

Međutim, u Madridu su neke nove struje, Ancelotti raspolaže s izuzetno talentiranim igračima u veznom redu koji traže, a i zaslužuju svoje minute.

- Modrić želi ostati još jednu godinu u Madridu. Pokazuje kako ne odustaje, iako se ove sezone našao u neviđenim situacijama koje su promijenile njegov dugogodišnji status. A u posljednjih tjedan dana se promijenio i njegov status. Bio je u prvoj postavi u samo dvije od 11 utakmica do utakmice protiv Mallorce, a nakon toga je počeo od prve minute u dvije od tri utakmice. A u jednoj u kojoj je bio zamjena, onoj u Manchesteru, igrao je u ulozi koja mu nije najbolja, ali je bila ona koja je bila potrebna Realu kako bi lakše disao.

As zaključuje tekst s opaskom kako Modrić može postati najdugovječniji igrač u povijesti Reala.

- Modrić je ove sezone 13. najkorišteniji igrač Reala s 1857 minuta. Ne predaje se unatoč sporednoj ulozi i želi do zadnje utakmice dokazati, kroz svoje igre, kako zaslužuje ugovor na još jednu godinu s kojim bi postao najdugovječniji igrač u veličanstvenoj povijesti Reala.