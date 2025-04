Diario As: Modrićeva karijera u Madridu smatra se završenom

Real Madrid u teškoj je situaciji. U ligi zaostaje četiri boda za Barcelonom, a u srijedu mora loviti zaostatak od tri gola protiv Arsenala u Ligi prvaka. S obzirom na stanje u klubu, španjolski mediji počeli su iznositi svoje stavove, a jedan od njih je da Luka Modrić (39) neće dobiti novi ugovor u "kraljevskom klubu". Kao glavni razlog spominju loše igre momčadi i dolaske novih igrača.

"Kad su stvari dobre, onda i sve ostalo ide lakše. Tako i produljenja ugovora. To se dogodilo prošle sezone s Modrićem (39, u rujnu 40) i Lucasom Vazquezom (33) i napravljeno je u skladu s Realovom politikom o produženju za jednu sezonu s igračima koji su stariji od 30 godina. Sad kad stvari idu loše, ta su dva produženja ugrožena", piše As.

Real kreće u osvježenje svlačionice na ljeto. Gotovo sigurno dolazi Trent Alexander-Arnold, vodeći su u utrci za španjolsko čudo na stoperu Deana Hujisena, a spominje se i potpis Martina Zubimendija, čiji bi dolazak dodatno ugrozio Modrićev ostanak.

"Jasno je da bi njegov dolazak, ili dolazak nekog drugoga, zakomplicirao Modrićev ostanak. Njegova se karijera u Madridu smatra i više nego završenom. Modrićeva plaća nije problem. Hrvat produžuje ugovore sa smanjenim primanjima već godinu za godinom. To radi jer želi igrati u Realu i s 40 godina i učvrstiti se kao igrač s najviše osvojenih titula s klubom. To već s 28 trofeja i jest", završava As.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Real u nedjelju igra s Deportivo Alavesom u gostima gdje će se nadati smanjenju zaostatka za Barcelonom, a u srijedu je vrijeme za još jedan njihov čudesan nastup ako žele proći u polufinale Lige prvaka.