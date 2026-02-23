Obavijesti

Sport

Komentari 0
"IZNAD NOGOMETA"

Dick Advocaat iznenada odlazi iz Curacaa, neće putovati na SP

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Dick Advocaat iznenada odlazi iz Curacaa, neće putovati na SP
Foto: DAN MULLAN

Dick Advocaat napušta Curacao zbog kćerine bolesti, zamijenit će ga Fred Rutten. Advocaat: "Obitelj iznad nogometa." Šok za navijače, Curacao na SP-u protiv Njemačke

Admiral

Izbornik Curacaa Dick Advocaat, koji je tu zemlju doveo do njihovog prvog plasmana na Svjetsko prvenstvo, neće voditi momčad na ovogodišnjem turniru nakon što je dao ostavku iz osobnih razloga, izvijestili su u ponedjeljak nizozemski mediji. Izvješća navode da je bivši izbornik Nizozemske, Belgije, Južne Koreje, PSV Eindhovena, Sunderlanda i Rangersa odstupio zbog zdravlja svoje kćeri.

- Uvijek sam govorio da je obitelj iznad nogometa. Dakle, ovo je samorazumljiva odluka. Ali naravno, to ne mijenja činjenicu da će mi jako nedostajati Curacao, ljudi tamo i moje kolege - rekao je 78-godišnji Advocaat.

FIFA 2026 World Cup Draw Welcome Reception 1056588805 1056588803
50
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Advocaata, koji je dvije godine bio izbornik Curacaa, zamijenit će kolega Nizozemac Fred Rutten. Advocaat je opisao vođenje karipskog otoka s populacijom od oko 150.000 stanovnika na Svjetsko prvenstvo kao "najluđu stvar" koju je postigao u trenerskoj karijeri koja traje gotovo četiri desetljeća. Da je ostao na izborničkoj dužnosti postao bi najstariji trener u povijesti finala Svjetskih prvenstava.

Rutten, bivši nizozemski branič, vodio je PSV, Anderlecht i Feyenoord. Curacao započinje Svjetsko prvenstvo, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, utakmicom skupine E protiv Njemačke u Houstonu 14. lipnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026