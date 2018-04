Diego Maradona ispunio je san dječaku rođenom bez obje noge

Legendarni nogometaš, Diego Maradona, pokazao je svoju ljudsku veličinu kada je jednom dječaku iz Kazahstana ispunio jedan od njegova dva sna. Sjajnom gestom legendarnog Argentinca, dječak je ostvario jedan san, a drugi je na odličnom putu.

Ime tog dječaka je Ali Turganbekov, a rođen je bez obje noge. No, unatoč tome, Ali se ne predaje i sanja kako će jednog dana zaigrati nogomet uz pomoć proteza.

Osim sna da će zaigrati nogomet, njegov najveći san je bio upoznavanje velikog Diega Maradone, a Argentinac se potrudio da mu to i ispuni.

Naime, na adresu Maradone je stigao video u kojem Ali govori kako voli igrati nogomet i da sanja da upozna Maradonu.

Maradona je bio vrlo sretan da ispuni dječakov san i domah ga je pozvao na trening njegove ekipe, Al-Fujairaha koji nastupa u prvoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kada je došao na trening, odmah je stao na gol, a Maradona mu je pucao. Maleni Ali nije mogao sakriti oduševljenje što se druži i trenira s jednim od najboljih nogometaša u povijesti.

