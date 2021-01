Još jedna KSW-ova priredba donijela nam je pregršt zanimljivih borbi, ali jedan incident je zasjenio sve. Ruski borac Shamil Musaev pobijedio je Slovenca Uroša Jurišića sudačkom odlukom nakon tri runde borbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Croata uoči KSW-a

Najbolji slovenski MMA borac nije baš bio zadovoljan odlukom, ali ju je prihvatio. No Musaev je nakon toga, unatoč pobjedi, došao je do Jurišića, zagrlio ga i bacio na pod te ga počeo udarati. Uletjeli su u oktogon članovi oba tima, suci i zaštitari te razdvojili bijesnog Rusa i Slovenca.

- Evo, još ne znam što su si Jurišić i Musaev rekli. Čuo sam od nekog da je Jurišić mog borca vrijeđao na vjerskoj osnovi, ali to zaista ne želim komentirati, nisam to vidio na svoje oči.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Prema pisanju poljskih medija, gazdama KSW-a nije baš sjeo taj incident. Spominjale su se čak sankcije za oba kuta.

- Ljudi iz kuta oba borca nisu se ponašali onako kako bismo očekivali od profesionalaca. Ovo je i za nas lekcija iz sigurnosti, jer vidimo da se ovakve stvari mogu dogoditi i na ovako intimnoj priredbi. Trebat će nam vremena da sagledamo cijelu situaciju i hladne glave sve analiziramo. Definitivno će biti ozbiljnih posljedica jer ne želimo da se ovakve situacije ponavljaju. Analizirat ćemo snimku. Sigurno će biti novčanih kazni. Mislim da do diskvalifikacije neće doći jer se sve odvilo nakon objave sudačke odluke. Ali bit će novčane kazne, a možda i neke duže suspenzije za nekoga. Pravila ponašanja za ljude iz kutova su također definirana. Tamo nije bilo mjesta za svakoga. Ne smije biti nepotrebnih emocija, to sve utječe na borce i ono što ih čeka u kasnijoj KSW karijeri - rekao je vlasnik poljske MMA organizacije Martin Lewandowski.

Ivan Dijaković svoje je viđenje cijele situacije iznio drugom vlasniku, Macieju Kawulskom.

- Pričao sam s Kawulom, sve mu objasnio. Kazao sam mu da s naše strane nije bilo agresive, da nismo mi prvi počeli. Gledajte, svi žele pobijediti, ali sve je to na kraju sport. Uvijek morate respektirati protivnika i protivnički kut. Ako se i ne slažete s nekim, morate ih respektirati.

Slovenac Jurišić prozivao je neko vrijeme Roberta Soldića, prvaka KSW-ove velter kategorije. Dijaković radi i sa Soldićem.

- Pričao je da se Robo boji, da bježi od njega. To su gluposti. Pa, pogledajte, Soldić je na Fight Matrixu na 30. mjestu, a Uroš na 169. To nama nije zanimljivo, mi imamo drugi put. Za Soldića bi borba s Jurišićem bila korak unazad. Pa i ja želim da se Robo bori s Kamaruom Usmanom, ali to ne ide tako. Prvo trebaš pobijediti neka imena...

Svoje viđenje situacije iznio je i Jurišić.

- Kad je bilo proglašenje pobjednika, ja sam se okrenuo da se pozdravim, a on (Musaev, op. a.) mi je okrenuo leđa. Rekao sam oke, ništa. Njegov menadžer (Dijaković, op. a.) je došao do mene i prstom mi nešto pokazivao da šutim što mi se nije sviđalo. Nisam ga lupio, samo sam rukom napravio pokret prema njemu, to se i vidi na snimci - rekao je Jurišić za Fightroom pa dodao:

- Onda su se treneri počeli međusobno svađati, a postoji video što tko kaže. Moj glavni trener je samo htio pričati s Dijakovićem, nitko ništa ružno nije rekao. Shamil me pozvao da se pozdravimo, ja sam htio do njega, ali u posljednji trenutak vidio sam da je nešto čudno. Vidio sam da me neće zagrliti, zbog toga nisam stavio ruke oko njega, vidi se na snimci da su mi ruke 'mekane', nisam imao nikakvih loših namjera i ništa rekao, a on me digao i bacio. Shvatio sam u zraku da nešto nije kako treba, mislio sam da će me možda samo dići, a onda... Katastrofa da se to dogodi, ali neka ljudi sami pogledaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na KSW-u 58 Dijaković je imao četiri pulena. Prokomentirao nam je usput njihove borbe.

- Shamil je čisto pobijedio, bio je bolji u sve tri runde. Daniel Torres je novi prvak, nokautirao je Salahdinea Parnassea koji je strašan borac. Martin Zawada izgubio je od Szymona Koleckog, ali bio je bolji u stojci, šteta, ovaj ga je nathrvao. Aleksandra Rakasa nisam stigao pogledati, s njim je bio moj brat, ali čuo sam da je bio jako blizu da završi Michala Michalskog.