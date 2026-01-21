Obavijesti

SVE DOGOVORENO

'Dijamant' će sjajiti u drugoj njemačkoj ligi, lovi promociju

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
'Dijamant' će sjajiti u drugoj njemačkoj ligi, lovi promociju
Zenica: Bosna i Hercegovina protiv Mađarske u utakmici Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Edin Džeko prelazi u Schalke 04! Odbio ponude iz Saudijske Arabije i Pariza, potpisuje do 2026. Cilj je povratak u Bundesligu s legendarnim napadačem

Edin Džeko, bosanskohercegovački napadač, karijeru će nastaviti u njemačkom drugoligašu Schalkeu 04. Vijest o ovom transferu potvrdio je insajder Fabrizio Romano, ali i mnogi drugi, tako da se samo očekuje potvrda od strane njemačkog kluba. 

Dolazak igrača Džekinog profila u 2. Bundesligu predstavlja značajan potez. Schalke, klub s bogatom poviješću u njemačkom nogometu, trenutno se natječe u drugom rangu natjecanja, a ovaj transfer se vidi kao pojačanje u nastojanju za povratak u viši rang. Prema informacijama koje su prenijeli i drugi izvori, Džeko je odbio ponude iz Saudijske Arabije i od Paris FC-a kako bi se pridružio Schalkeu. Očekuje se potpis ugovora do lipnja 2026. godine, s opcijom produljenja na još jednu godinu u slučaju promocije u Bundesligu. Ovaj angažman može se protumačiti kao iskaz ambicija.

Džeko ima nevjerojatnu karijeru iza sebe te je terorizirao obrane u Engleskoj, Italiji, Njemačkoj i Turskoj. Jedan je od najboljih napadača Manchester Cityja za koji je zabio 72 gola u 189 utakmica. Najviše nastupa ima za Romu gdje je također bio briljantan. U 260 nastupa zabio je 119 golova te 54 put asistirao. Za reprezentaciju BiH ima 72 gola u 146 nastupa.

