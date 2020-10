Dijete iz radničke obitelji na vrhu F1: Na prvom testiranju razbio je bolid nakon tri kruga

Lewis Hamilton (35) u Portugalu je 'skinuo' Michaela Schumachera na mjestu vozača s najviše pobjeda u F1. Po 92. put je stao na pobjedničko postolje, a sve je ozbiljnije krenulo još tamo 1995.

<p>Bok, ja sam <strong>Lewis</strong> <strong>Hamilton</strong>. Osvojio sam britansko prvenstvo i jednog dana ću voziti u tvom timu, riječi su koje je danas neprikosnoveni F1 prvak iz redova <strong>Mercedesa</strong> rekao tadašnjem šefu <strong>McLarena Ronu Dennisu</strong>. Bilo je to prije 25 godina, a 12 godina nakon tog susreta je Britanac debitirao u Formuli 1 u - McLarenu!</p><p>Ljubav prema brzini i utrkivanju usadio mu je otac <strong>Anthony</strong>. Prvi doticaj s utrkama Lewis je imao sa šest godina kad mu je tata kupio automobil na daljinsko upravljanje, a mali Lewis se natjecao s odraslima i bio nacionalni viceprvak. Pomislio je tad njegov otac kako bi Lewis taj talent mogao prenijeti i na 'pravi' automobilistički sport.</p><p>Počeo je voziti karting s osam godina, a nije to bio jeftin sport. Odrastao je u radničkoj obitelji, ali roditelji nisu htjeli da Lewisov talent pati.</p><p>- Tata je potrošio nekih 20.000 funti i nekoliko puta dizao hipoteku na kuću. Ima jako malo radničkih obitelji iz kojih su djeca uspjela u automobilizmu. To su uglavnom oni iz bogatih obitelji - prisjetio se Hamilton svojih početaka, a jedan od tih koji se rodio sa 'zlatnom žlicom' formule u ustima je <strong>Lance</strong> <strong>Stroll</strong>, vozač <strong>Racing Pointa </strong>čiji je otac milijarder i vlasnik njegovog tima.</p><p>Uslijedilo je spomenuto upoznavanje s Dennisom, a tri godine nakon susreta je Lewis uključen u McLarenov program za razvoj vozača. Već s 13 godina potpisao je ugovor s F1 momčadi, a McLaren mu je obećao financijsku i tehničku podršku te moguću opciju ulaska u Formulu 1. </p><h2>Nakon tri kruga razbio bolid na testnoj vožnji</h2><p>Osvajao je naslove u kartingu te se u mlađim danima utrkivao i s <strong>Michaelom Schumacherom</strong>, ni ne sluteći da će ga jednog dana skinuti s pozicije vozača s najviše pobjeda u karijeri. Bilo je to 2001., a Schumacher je bio bolji. Nakon toga napravio je korak više i sjeo u bolid.

I to nije bilo najbolje. McLaren je upitao Renault može li Lewis pokušati voziti formulu, a oni su ga pozvali na testnu vožnju. 

- Lewis nikad prije nije vozio automobil na cesti, a onda je razbio naš bolid nakon tri kruga! Ali uspjeli smo ga natrag sastaviti, izašao je opet na stazu i to ga nije uopće poremetilo - rekao je tadašnji šef momčadi John Booth.

Već 2002. je Lewis završio treći u prvenstvu Britanije, da bi godinu dana kasnije na Silverstoneu došao do prve pobjede nakon čega ih je povezao još deset. Osvojio je naslov sa 419 bodova, a mogao si je priuštiti i propuštanje zadnje dvije utrke te je i dalje bio na prvom mjestu. 

Ulaskom u Formulu 3, Lewis nije imao sreće te je u drugoj utorci nakon sudara s timskim kolegom Gravesom pao u nesvijest te su ga odvezli u bolnicu. No, vratio se Lewis te završio sezonu kao peti. Iz Formule Renaulta je zatim prešao u ASM u kojem je slavio u 15 od 20 utrka te bio bolji od kolege <strong>Adriana Sutila</strong>. </p><p>Na putu prema F1 otišao je i u GP2, prešao u ART te imao rivalstvo sa Nelsonom Piquetom Juniorom te bio bolji od Brazilca što mu je utabalo put prema Formuli 1. A nakon što su Kimi Raikkonen i Juan Pablo Montoya napustili McLaren 2007., došlo je vrijeme da se Lewis otisne među elitu.</p><h2>Početak u F1 - pobjeda na debiju, naslov u drugoj godini</h2><p>- Gledali smo cijeli grid te odlučili da nitko ne odgovara našim zahtjevima. Lewis je u obitelji već duže vrijeme i zaslužuje priliku - rekao je tad onaj Dennis od kojeg je Lewis kao devetogodišnjak tražio autogram. Postao je najmlađi vozač iz akademije McLarena koji je došao u F1, a već je na prvoj utrci završio na postolju.</p><p>Bio je treći u Austriji, a pet utrka kasnije uzeo je i svoje prvo pobjedničko postolje na VN Kanade. Ali krenula je afera 'Spygate' o ilegalnom preuzimanju Ferrarijevih postavki, zaiskrilo je između momčadskih kolega Hamiltona i Alonsa pa im je za bod titulu odnio Kimi Raikkonen. </p><p>Već u drugoj sezoni je Lewis došao do svojeg prvog naslova F1 prvaka. Slavio je u pet utrka, a naslov mu je donio zadnji krug Interlagosa. Osvojio je naslov za bod ispred <strong>Felipea Masse</strong>, a <strong>Timo Glock </strong>naglo je usporio u posljednja dva zavoja te su ispred njega završili Vettel i Hamilton, što je bilo dovoljno za pobjedu Britanca. </p><h2>Era Sebastiana Vettela i odlazak u Mercedes</h2><p>U trećoj sezoni u McLarenu imao je Lewis mnogo uspona i padova te se još pronalazio, a 2010. godine završio je peti u ukupnom poretku. Sezonu nakon toga imao je velikih problema s potrošnjom guma, a <strong>Jenson Button </strong>izvlačio je mnogo više te je završio ispred.</p><p>Svoju zadnju sezonu u McLarenu vozi 2012. godine kad je imao dosta problema s bolidom i češće završavao bez bodova. Petogodišnji ugovor išao je prema kraju, a na iznenađenje mnogih, objavio je da sljedeće godine ide u redove Mercedesa. Nije imao savršenu debitantsku sezonu pod novim konstruktorom te je nakon pet pole positiona stigao tek do jedne pobjede. </p><p>Od 2010. do 2013. godine dominantan je bio <strong>Sebastian Vettel </strong>u redovima Red Bulla, ali od 2014. godine kreće teška dominacija Mercedesa. Već 2014. godine Lewis osvaja titulu te svaki put kad je završio utrku - završava na pobjedničkom postolju. I godinu kasnije nastavlja odličnu suradnju i osjećaj s Mercedesom pa osvaja novi naslov prvaka. </p><p>No, godine 2016. <strong>Nico</strong> <strong>Rosberg </strong>nije dao da Hamilton uzme četvrtu titulu zaredom već je na iznenađenje mnogih završio ispred Lewisa kojeg su dva odustajanja koštala bodova za prvo mjesto. Nakon toga je Rosberg najavio također nenadani odlazak u mirovinu, a Valtteri Bottas je došao u Mercedes. </p><p>Ferrari je na čelu sa Sebastianom Vettelom tad još bio prijetnja Mercedesu, ali kako je sezona odmicala, imali su sve manje šanse jer je Seb počeo gubiti kontrolu nad bolidom. I 2018. je Hamilton osvojio prvenstvo s 11 pobjeda te je sa 73 pobjede na kontu polako gledao prema Schumacherovom rekordu. I 2019. je Hamilton imao 11 pobjeda te je s brojkom od 84 pobjeda dobro pokucao na Schumacherov rekord.</p><h2>Korona sezona 2020. i rušenje Schumijevog rekorda</h2><p>Ove sezone juri prema novoj tituli, a još je pet utrka do kraja. Uspio je napraviti ono za što su mnogi mislili kako neće biti moguće, slavio je na još osam od 12 utrka te je sa 92 pobjede u karijeri došao ispred <strong>Michaela Schumachera</strong>. Nedodirljivi Lewis u većini slučajeva pronađe ono nešto da završi ispred momčadskog kolege Bottasa te mladog <strong>Verstappena </strong>koji bi mogao 'obući Hamiltonove cipele'.</p><p>Iako je Bottas imao odličan vikend na Portimaou, nije uspio završiti ispred Hamiltona. VN Portugala donijela je Lewisu veliku čast te mjesto ispred ponajboljeg vozača svih vremena Michaela Schumachera. A je li Hamilton najbolji ikad? To je pitanje koje će uvijek posvađati F1 fanove. Statistika govori da je, ali mnogi to opovrgavaju te Vam to ostavljamo na vlastiti odabir. </p><p>Još je pet utrka do kraja sezone, a Lewis će najvjerojatnije slaviti na nekoj od njih i tako nastaviti veličanstveni niz. Još nije potpisao novi ugovor s Mercedesom, a vjerojatno hoće - barem na godinu dana. A onda, tko zna, zaziva se Hamiltonov dolazak u <strong>Ferrari </strong>kao novi izazov te mogući </p><h2>Ljubio je mnogo žena, ali nije pronašao pravu</h2><p>A tko je Lewis Hamilton kad nije u bolidu? U djetinjstvu je prolazio kroz mnogo problema te je bio žrtva rasne diskriminacije. Postao je prvi tamnoputi vozač koji je nastupio na službenoj utrci F1, a i dan danas se porukama bori protiv diskriminacije tamnoputog stanovništva diljem svijeta. </p><p>Kroz godine je postao vegan te zagovara takav način prehrane. Pravu prehrambenu naviku je našao, ali nije pronašao pravu ljubav, jer kako i sam kaže, to je dosta patilo zbog njegovog fanatizma i ljubavi prema Formuli. Promijenio je i mnogo djevojaka. Bila je tu Danielle <strong>Lloyd</strong>, zvijezda Big Brothera. Zatim je ljubio kćerku biznismena iz Hong Konga Jodiea <strong>Ma </strong>pa Lotta <strong>Hinsa</strong>, kćerka bivšeg McLarenovog liječnika Aki <strong>Hintsa</strong>. Vivian Burkhard bila je također kratka romansa, a onda je upoznao <strong>Nicole Scherzinger</strong>.</p><p>S pjevačicom je u vezi bio osam godina uz kraće prekide, a ona je bila uz njega kad je uzeo Massi titulu u Interlagosu. Nakon toga se družio s <strong>Rihannom</strong>, pa Ritom <strong>Orom</strong>, a spominje se kako nešto 'muti' i sa Nicki <strong>Minaj</strong>. Možda pronađe pravu kad više neće biti pilot Formule 1. </p><p>Bilo kako bilo, valja priznati da je Lewis napravio nevjerojatan sportski uspjeh, a još ima par godina dobrih utrka ispred sebe. Skinuo je nevjerojatnog <strong>Michaela Schumachera</strong>, a tko zna koliko će se morati čekati da netko pretekne Hamiltona...</p>