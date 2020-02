Dilaver: Uvijek nas masakriraju u Osijeku, suđenje katastrofa...

Nogometaši Dinama izgubili su na teškom gostovanju u Gradskom vrtu. Osijek je bio bolji za gol Mirka Marića iz penala kojim su Osječani preskočili Rijeku na ljestvici i sada su vrlo blizu drugoplasiranom Hajduku.

Susret su obilježila čak tri crvena kartona, a sva tri dobio je Dinamo. Prvi je pocrvenio Emir Dilaver, zatim Petar Stojanović pa trener Nenad Bjelica.

- Velika sramota što se tiče suđenja. Uvijek isto kad dođemo ovamo, moramo odmah požutjeti, što više žutih, a onda kad treba da nam daju crveni, kažu mi da nije bio drugi žuti, bio sam već na lopti... Onaj prvi je OK, ali ovaj drugi... Ja sam njega imao na ramenu, a kako se on spustio nabio se na moju ruku. Da sam ja njemu zavalio lakat, nisam. Ali sudac ima VAR, može to koristiti i to se koristi kad je crveni - isprovociran je odlukama sudaca bio stoper Dinama pa dodao za SN:

- Kad je i za drugi žuti, može koristiti. To on zna, kao što zna i da je morao dati žuti karton za onaj prekršaj na Ademiju. Ali on koristi samo kad on hoće i svaka mu čast. Uvijek dođemo ovdje spremni za pobjedu i onda nas masakriraju.

Podsjetimo, sudac Mario Zebec prvo je dosudio penal nad Ademijem kada ga je srušio Žaper, a nakon pregleda VAR snimke odluku je promijenio i dosudio slobodni udarac na rubu šesnaesterca.