Dina: Između mene i Antarktika nije bilo ničega, a bol od uboda 'Bluebottlea' je paralizirajući...

Dva maratona su iza mene, nadam se da ću dobiti priliku plivati i treći, ali sve ovisi o vremenu. Tu sam još šest dana, nadam se da će se vrijeme smilovati i da ću preplivati i kanal koji dijeli Robben Island s kopnom – kazala je naša daljinska plivačica Dina Levačić dan nakon što je preplivala zaljev pored Cape Pointa.

Pokretanje videa ... Izjava Dine Levačić | Video: 24sata

- U početku je bilo dosta valovito, što je i za očekivati jer se u blizini sudaraju Atlantski i Indijski ocean, do samog rta sam plivala protiv struje ali na koncu se ocean smirio i za nešto više od dva sata sam izašla na Buffalo beach.

Foto: privatna arhiva

Za mene je ovo bilo jedno od posebnih plivanja, impresivan je pogled i samo saznanje da južnije od tebe nema baš ništa sve do Antarktika. Oblačno vrijeme pojačava dojam strahopoštovanja, iako se radi o Nacionalnom parku koji je prekrasan sam po sebi. Nisam puno vidjela dok sam plivala, ali mama je napravila jako puno fotografija da imam za uspomenu – ispričala nam je Dina.

Foto: privatna arhiva

Temperatura oceana bila je iznenađujuće visoka, 18-20 stupnjeva, ali ipak nije sve prošlo bez problema.

- Baš kad sam ušla u zaljev i kad se more smirilo, naišlo je jato tuljana i par pingvina. Pravili su mi društvo i baš su me razveselili, a onda sam osjetila strahovitu bol jer me opekla "Bluebottle". Najlakše je reći da je to velika plava meduza, ali to u stvari nije meduza nego nakupina morskih organizama... Bol je bila strašno jaka, paralizirajuća, ali na sreću kratko je trajala i nije ostavila ožiljak, na koži je malo crvenila kao kad ubode komarac. Iz broda koji me pratio vidjeli su ih još ali sam ih na sreću izbjegla – kaže nam Dina, pred kojom je još zadnji izazov na južnoafričkoj turneji, plivanje od otoka Robben na kojem je zatvorsku kaznu služio Nelson Mandela.

Foto: privatna arhiva

- Sve će ovisiti o vremenu, trenutno jako puše, postoje neke naznake da bi se u narednih par dana vrijeme moglo barem malo smiriti i da bih mogla dobiti priliku plivati. Nadam se da neće biti tako valovito kao na Falls Bayu, kada su "mrtvi valovi" dolazili iz jednog smjera a valovi nošeni vjetrom iz drugoga, pa sam u nekim trenutcima imala osjećaj kao da plivam u perilici rublja...

Foto: privatna arhiva

Dok čeka, Dina ne gubi vrijeme. Svaki dan trenira, odrađuje online dio svakodnevnog posla i odlazi na izlete.

- Otac i sestra su otputovali kući pa smo sada tu samo mama i ja. Dok su i oni bili tu napravili smo par obiteljskih izleta, na Boulders plažu s pingvinima, na Cape Point i Rt dobre nade, bili smo i na Robbenu, na ronjenju s bocama...