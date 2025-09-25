Obavijesti

USPJEŠAN BIJEG

Dina 'pobjegla' s Alcatraza, sad je čeka ruta oko otoka Angel...

Piše Tomislav Gabelić,
Foto: privatna arhiva

Sretna što sam dobila priliku odraditi ovu legendarnu dionicu u sportskom i povijesnom smislu, ali slavlje će morati pričekati dva dana, da odradim zahtjevniju dionicu a plivanja oko otoka Angel, kazala je Dina.

Daljinska plivačica Dina Levačić danas je otplivala rutu od zloglasnog zatvora Alcatraz do kopna u zaljevu San Francisca. Dionica možda ne izgleda zahtjevno zbog duljine od svega tri kilometra, ali plivačima predstavlja velik izazov zbog jakih struja i temperature mora, koja je danas iznosila ugodnih 18 Celzijevih stupnjeva, uz neizbježni vjetar i valove. Dina sada razmišlja o puno većem izazovu, plivanju oko otoka Angel koje je na rasporedu za dva dana.

Pokretanje videa...

Dina Levačić 00:41
Dina Levačić | Video: privatna arhiva
- Bijeg s Alcatraza jedno je od onih plivanja koje poželi otplivati svaki daljinski plivač kad se počne baviti ovim sportom. Sretna sam što sam dobila priliku odraditi ovu legendarnu dionicu u sportskom i povijesnom smislu, ali slavlje će ipak morati pričekati još dva dana, nakon što otplivam malo zahtjevniju dionicu, a to je oko otoka Angel.

Dina Levačić
Foto: privatna arhiva

- Angel je zahtjevniji zbog struja, a plima i oseka mogu varirati od četiri do čak osam sati. Temperatura mora sada je idealna, oko 16 do 18 stupnjeva, ovo je najtoplije doba godine... - rekla je Dina.

Dina Levačić
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

