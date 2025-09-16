Dina Levačić: Kad sam rekla da ću plivati s Alcatraza, svi su bili zgroženi, kažu da je strašno...

Kad Dina Levačić zakaže press konferenciju, znači da je u pitanju novi pothvat, neko novo preplivavanje u ekstremnim uvjetima. Ovoga puta sugerirao je tako nešto i izbor lokacije, s novinarima je razgovarala pored starog željezničkog mosta na ušću rijeke Jadro u more, a svi koji prate Dinu na društvenim mrežama, mogli su se uvjeriti da naša najpoznatija maratonka zadnjih mjesec i pol dana uglavnom trenira na toj lokaciji. U društvu pataka, liski...

Pokretanje videa... 00:52 Dina Levačić uoči puta u San Francisco | Video: privatna arhiva

- Ovo je lokacija na kojoj se redovito pripremam za preplivavanja u hladnijim morima, temperatura rijeke je oko 16 stupnjeva, a slični me uvjeti čekaju i u San Franciscu. Jedino logično je bilo da se pripremam u rijeci i zapravo je ovo idealna situacija da tako blizu kuće imam mogućnost trenirati u idealnim uvjetima - kazala je Dina, koja u San Francisco putuje na dva preplivavanja u sklopu svog novog projekta plivanja s otoka na kojima su bile poznate kaznionice:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Prvo je kraće, ali puno poznatije, Tzv. bijeg s otoka Alcatraz. Preplivavanje je dugo tri kilometra, a drugo je od obale, oko otoka Angel i natrag, ono je nekih 16 kilometara dužine, s tim da me tamo čekaju jake struje i velika razlika u plimi i oseci. Zaljev San Francisca je poznat po tome što su u njemu jako teški uvjeti za plivanje, uvijek je vjetrovito, maglovito, puno valova i izmjena plime i oseke. Nadam se da će vrijeme biti koliko toliko dobro i da ću dobiti priliku zaplivati.

Novi projekt je krenuo odavno, Dina je u sklopu svojih pothvata već preplivala kanal Rottnest u Australiji, odradila je i bijeg s otoka Robben u Južnoafričkoj republici, na kojem je bio zatočen Nelson Mandela...

- Ove godine plivala sam i sa Svetog Grgura i s Golog otoka, sada je na programu Alcatraz, ali i Angel se ubraja na taj popis jer je on davno bio karantena za kineske migrante, a u Drugom svjetskom ratu logor za Nijemce i Japance... Kad nekome kažem da ću plivati s Alcatraza svi su zgroženi, kažu da je to strašno, vjerojatno zbog filmova... Ali treba sve staviti u perspektivu, prije sto godina su ga pokušavali preplivati kažnjenici, većina u odjeći, bez posebne pripreme i plivačkih vještina, po noći... Struje su jake, ali opet nije to dramatično kako što je "holivudski izdramatizirano". Ali doživljaj će biti svakako poseban jer je to najpoznatiji zatvor na svijetu, a planiram ga i obići turistički.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dina će i ovoga puta imati posebnu pratnju.

- U pratnji je brod, na njemu će biti moja plivačka prijateljica iz San Francisca Amy koje me dijelom i nagovorila na ova dva pothvata. Ona i njen suprug imaju brod koji će me pratiti, a i mama ide sa mnom kao redovna pratnja. Krećemo u subotu, preplivavanje otoka Angel zakazano je 28.09. a što se tiče Alcatraza to ćemo odlučiti na licu mjesta, zavisi o vremenskim prilikama. On je kraći, maksimalno sat vremena, a Angel je zahtjevniji, plivanje zbog struja i plima i oseka može varirati od četiri do čak osam sati. Temperatura mora sada je idealna, oko 16 stupnjeva, ovo je tamo najtoplije doba godine... - kazala je Dina te za kraj dodala kako je ovo zadnji pothvat ove godine, a jedini plan vezan je za jednu lokalnu rutu:

- Možda odradim još bijeg s Molata, na kojem je bio logor u Drugom svjetskom ratu, pa ću preplivati s Molata na obližnji Ist, što je strašnih 200 metara udaljenosti. Iako je moja obitelj porijeklom s Ista i cijeli sam život provodila ljeta tamo, tamo sam naučila i plivati, nikad nisam isplivala tu dionicu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata