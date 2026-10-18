Dina Rađu pitali jesu li mu draže medalje u dresu Hrvatske ili Jugoslavije. Evo što je rekao

Proslavljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa (59) gostovao je na petom Mundijalu prijateljstva u crnogorskom Ulcinju, gdje je govorio o karijeri, nekadašnjim suigračima i razlikama između svoje generacije i današnjih NBA zvijezda. Ipak, najviše ga je razveselio ponovni susret s prijateljima koje nije vidio desetljećima.

- Ustao sam u cik zore, oko 10 sati - našalio se Rađa na početku razgovora, a potom opisao koliko mu znači okupljanje sportskih velikana.

Na današnji dan 1967. rođen je košarkaš Dino Rađa, osvajač dvije olimpijske medalje | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Nije uobičajeno na jednom mjestu susresti ovoliko ljudi koje nisam vidio dugi niz godina. S Dževadom Alihodžićem se nisam vidio puna tri desetljeća, a osjećaj je bio kao da smo se sreli jučer. Ovdje su velikani raznih sportova, tu je i moj stariji brat Stojko Vranković s kojim sam podijelio sve dobre i, nažalost, loše trenutke u životu. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje - rekao je.

Razgovor koji je vodio Nebojša Šofranac dotaknuo se i filma o Rađinu životu i karijeri, čija je promocija bila najavljena za kasniji dio događaja. Jedno od pitanja odnosilo se na emocije koje je proživljavao nastupajući za dvije reprezentacije, Hrvatsku i, Jugoslaviju odnosno na to za koju je osjećao veću povezanost.

- Mislim da su te stvari potpuno nebitne. Ono što je bitno jesu ljudski odnosi koji ostaju iznad svega toga svih ovih godina - poručio je.

Jedno od neizbježnih pitanja odnosilo se na legendarnu generaciju jugoslavenske košarke s kraja osamdesetih, poznatu i kao 'Izgubljeni Dream Team', te mogućnost da se suprotstavila američkoj reprezentaciji na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine.

- To su stvari na koje nismo mogli utjecati. Ono što iza svega ostaje jesu prijateljstva koja i danas žive - odgovorio je Rađa.

Govorio je i o današnjim europskim zvijezdama u NBA ligi, poput Nikole Jokića i Luke Dončića, te mogućnosti da bi njegova generacija ostvarila još veće uspjehe da je imala jednako povjerenje američkih klubova.

- Teško je uspoređivati vremena i generacije jer danas postoje stvari koje mi nismo imali, a i stil igre potpuno je drugačiji. Svatko od nas vjerojatno misli da bi i danas bio najbolji da je u pravoj fizičkoj formi, ali nezahvalno je povlačiti takve paralele - objasnio je.

Na konstataciju voditelja da Jokić i Dončić danas ipak imaju povoljniji položaj nego što su ga svojedobno imali on i Toni Kukoč, Rađa se djelomično složio, ali zaključio uz dozu humora.

- Istina, ali puno je to jednostavnije kad samo gledaš na televiziji. Nešto sasvim drugo je kad se zapravo spustiš tamo na parket - zaključio je.