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ZAPLAKAO PRED CRNOGORCMA

VIDEO Rađa: U Zagrebu su mi skandirali 'Dino, cigane'. Onda sam im se svima naj..ao matere

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Rađa: U Zagrebu su mi skandirali 'Dino, cigane'. Onda sam im se svima naj..ao matere
Foto: Telegraf/screenshot
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Dino Rađa zaplakao na projekciji filma o sebi u Ulcinju i otkrio emotivne uspomene iz karijere, od Cibone do Jugoplastike i Dream Teama

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Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa (59) zaplakao je na projekciji dokumentarnog filma o sebi "Rađa - from Split to Hall of Fame" na manifestaciji Svjetski kup prijateljstva u Ulcinju u Crnoj Gori, gdje se prisjetio blistave karijere zbog koje je zaslužio mjesto u Kući slavnih.

- Film je nastao 2020. i uvijek ga je emotivno gledati, svaki mi je put sve teže. Sve je manje ljudi koji su živi od ovih koji su sudjelovali u filmu pa mi je jako, jako teško pogledati ga do kraja. Neka pričaju neki drugi - rekao je Rađa publici pa podijelio anegdotu u razgovoru s bivšim komentatorom HTV-a Slavkom Cvitkovićem (76):

- Bilo je to 1997., dolazim u Panathinaikos, dolazimo igrati u Zagreb protiv Cibone. Cvik mi dolazi "kad završi utakmica, odmah dođi kod mene, idemo uživo, molim te". Došao sam kući poslije dugo vremena, trebali smo ih dobiti 'ladno, na početku promašim dva, tri šuta. I dođe kontra, ostanem sam ispod koša, lagano je zakucam, nisam se ni vješao. A cijela dvorana krene skandirati "Dino, cigane". Na to ja razbudim sve svoje elemente, popi*dim, na*ebem im se matere svima, slavim svaki koš kao da je gol. Dođem kod Slavka po dogovoru nakon utakmice, a on meni "završili smo, nema više", haha.

Božidar Maljković (74) vodio ga je do dva naslova prvaka Europe u Jugoplastici 1989. i 1990. Kad je stigao, Dino je bio u ranim 20-ima, a trener u kasnim 30-ima. Priznao je:

- Nisam imao pojma tko je on. Nisam htio da mi dovode nekoga za kojeg nisam puno čuo. Ali već na prvom treningu je pokazao autoritet.

Cvitković ga je pitao i bi li se reprezentacija bivše države mogla suprostaviti američkom dream teamu, za kojega je samo Dražen u Barceloni vjerovao da Hrvatska može pobijediti u finalu Olimpijskih igara:

- Dream team je bio neprikosnoven, nitko im nije mogao ništa, ali kasnije bismo se hipotetski mogli s njima pokokati - rekao je Rađa.

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