Dinamo bez Gavre put Austrije! 'Tražili smo odgodu jer smo se bojali da će biti još pozitivnih...'

Ova nam utakmica može odrediti smjer što se tiče Europe. Nasreću, svi su negativni, Gavranović ima nekih problema, vidjet ćemo, što će biti do utakmice, rekao je trener Zoran Mamić i najavio napadački Dinamo

<p>Idemo tamo po pobjedu. Možete očekivati pravi i europski Dinamo, rekao je uoči puta u Austriju, kapetan <strong>Arijan Ademi</strong> uoči gostovanja Dinama kod Wolfsbergera u Europskoj ligi u četvrtak.</p><p>Za vikend je <strong>Dinamo</strong> izgubio 2-0 u Osijeku.</p><p>- Pa nije nas poremetio poraz u Osijeku, krivo mi je što nismo pobijedili. Čekaju nas veliki izazovi. Wolfsberger je čvrst, organiziran, vraća mu se najbolji igrač, desetka Liendl - dodao je Ademi.</p><p>Zoran Mamić može biti sretan jer nema negativnih igrača kao prije prve utakmice u Zagrebu. Problem je ozljeda Marija Gavranovića, on je ostao u Zagrebu.</p><p>- Nasreću, dobro je prošlo. Poznajući situaciju, iz sata u sat strepimo da netko dobije simptome do utakmice. Živimo neko vrijeme s tim - kaže trener Dinama.</p><p>Poraz u Osijeku?</p><p>- Nismo željeli izgubiti, nismo sretni, da smo zabili u prvom poluvremenu, sve bi bilo drugačije. Vidjeli smo i situaciju oko penala komunikacija VAR-a sobe i zašto to sudac nije gledao. Nigdje ne pište da svaku utakmicu moramo dobiti. Poraz nismo planirali, ali za sportaše je sreća što slijede nove utakmice - rekao je Mamić i okrenuo se utakmici u <strong>Austriji:</strong></p><p>- Ta će utakmica odrediti smjer što se tiče Europe. Mi idemo po pobjedu. Pokušat ćemo biti ofenzivni. Imamo nekoliko problema. Kastrati je sad odradio prvi trening nakon korone, Lovro Majer nakon korone ima jedan-dva treninga.</p><p>Veliki derbi trebao se igrati u nedjelju u<strong> Maksimiru,</strong> ali je sraz s Hajdukom odgođen.</p><p>- Nisam pristalica odgoda i nisam htio do sada. Odgodu se mora najaviti osam dana prije nje same. To smo napravili zbog statusa momčadi prije Osijeka i straha da nam još netko ne bude pozitivan. Bili smo ograničeni rokom - rekao je Zoran Mamić i osvrnuo se na činjenicu da Wolfsberger domaće europske utakmice igra u Klagenfurtu.</p><p>- Nema publike, teško je reći što znači igrati u gostima. Ne znači to puno. Njihovu prednost ili manu. Gledali smo njihovu posljednju utakmicu u prvenstvu u povratku iz Osijeka u autobusu. Nešto su promijenili formaciju i oni imaju određenih problema. Stoper im je izašao iz igre - za kraj je rekao Zoran Mamić.</p>