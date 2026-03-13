Dinamo bi mogao navijati za Elche protiv Reala. Evo zašto...

Ljeto 2025. bilo je vrlo burno u Dinamu i ispunjeno dolascima i odlascima igrača. Jedno od pojačanja bio je i Gonzalo Villar, kojeg su "modri" doveli za tri milijuna eura iz Granade. Ipak, Španjolac se nije nametnuo, a zimus je otišao na posudbu u Elche, koji će sutra od 21 sat gostovati kod Real Madrida. Dinamo bi mogao navijati za goste.

Naime, Elche je doveo Villara na posudbu do kraja sezone, ali ako ostane u ligi, ima obavezu otkupa ugovora i to za oko 1,5 milijun eura. S obzirom na to da je španjolski prvoligaš trenutačno 17. u La Ligi sa samo bodom više od 18. Mallorce i četiri više od 19. Levantea, jasno je da mu je svaki bod bitan.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dakako, moguć je i scenarij u kojem bi Elche ispao iz lige, a u tom slučaju bi se Villar vratio u plavi dres. Dinamo bi u tom slučaju imao opciju da zadrži Španjolca u svojim redovima ili bi tražio nove potencijalne destinacije za veznjaka.

Villar je za Dinamo odigrao 15 utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju, dok je za Elche skupio samo dva nastupa u španjolskom prvenstvu otkako je stigao u klub.