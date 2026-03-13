Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZANIMLJIVA SITUACIJA

Dinamo bi mogao navijati za Elche protiv Reala. Evo zašto...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ljeto 2025. bilo je vrlo burno u Dinamu i ispunjeno dolascima i odlascima igrača. Jedno od pojačanja bio je i Gonzalo Villar, kojeg su "modri" doveli za tri milijuna eura iz Granade. Ipak, Španjolac se nije nametnuo, a zimus je otišao na posudbu u Elche, koji će sutra od 21 sat gostovati kod Real Madrida. Dinamo bi mogao navijati za goste.

Naime, Elche je doveo Villara na posudbu do kraja sezone, ali ako ostane u ligi, ima obavezu otkupa ugovora i to za oko 1,5 milijun eura. S obzirom na to da je španjolski prvoligaš trenutačno 17. u La Ligi sa samo bodom više od 18. Mallorce i četiri više od 19. Levantea, jasno je da mu je svaki bod bitan. 

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dakako, moguć je i scenarij u kojem bi Elche ispao iz lige, a u tom slučaju bi se Villar vratio u plavi dres. Dinamo bi u tom slučaju imao opciju da zadrži Španjolca u svojim redovima ili bi tražio nove potencijalne destinacije za veznjaka. 

Villar je za Dinamo odigrao 15 utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju, dok je za Elche skupio samo dva nastupa u španjolskom prvenstvu otkako je stigao u klub. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026