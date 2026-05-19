HRVAT JE HIT

Dinamo bi opet mogao zaraditi na Petru Sučiću? Evo koji iznos bi natjerao Inter na prodaju...

Piše Luka Tunjić,
Petar Sučić (22) vrlo je brzo opravdao 15 milijuna eura koliko je Inter lani platio Dinamu za njegov potpis. Ove sezone za momčad Christiana Chivua odigrao je 49 utakmica, zabio četiri gola i upisao četiri asistencije te se nametnuo kao jedan od najboljih mladih veznjaka u Italiji.

Sučić je postao važan kotačić Intera, koji u njemu vidi budućnost svojeg veznog reda. Ipak, poznati talijanski insajder Gianluca Di Marzio ističe kako bi se hrvatski reprezentativac ovog ljeta mogao neočekivano naći na tržištu.

- Petar Sučić potpuno je u Interovim planovima za budućnost, no Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi biti prilika da se dodatno istakne i predstavi cijelom svijetu. Moguće je da stignu ponude, a postoje i one na koje Inter jednostavno ne bi mogao reći ne - piše Di Marzio.

Transfermarkt Sučića trenutačno procjenjuje na 30 milijuna eura, iako je ta procjena iz prosinca i jasno je da će mu vrijednost uskoro biti još veća. Di Marzio tvrdi da bi ponude od 50 ili 60 milijuna eura natjerale "nerazzurre” na ozbiljno razmišljanje o prodaji.

Sve to moglo bi donijeti i novu lijepu zaradu Dinamu, koji ima pravo na 10 posto profita od njegova sljedećeg transfera. U slučaju Sučićeva transfera od 60 milijuna eura, "modri” bi tako uprihodili novih 4,5 milijuna eura.

