FOTO Obiteljska idila Zubčića: Sestra Tamara je podijelila emotivne trenutke sa svadbe

Tamara Zubčić bivša je hrvatska skijašica i pomoćna trenerica brata Filipa. Osim na skijalištu, njegov je veliki oslonac i u privatnom životu, a zadnje je zasjala na bratovom vjenčanju
U bajkovitom ambijentu Istre, jedan od najboljih hrvatskih skijaša, Filip Zubčić, i njegova dugogodišnja partnerica Ana Vukoja, izrekli su sudbonosno "da". Dok su mladenci uživali u svom najvažnijem danu, jedna je osoba s posebnom radošću i ponosom dijelila svaki trenutak sreće - Filipova sestra Tamara.
U bajkovitom ambijentu Istre, jedan od najboljih hrvatskih skijaša, Filip Zubčić, i njegova dugogodišnja partnerica Ana Vukoja, izrekli su sudbonosno "da". Dok su mladenci uživali u svom najvažnijem danu, jedna je osoba s posebnom radošću i ponosom dijelila svaki trenutak sreće - Filipova sestra Tamara.
Upravo je ona, kao njegova najveća podrška na stazi i izvan nje, na društvenim mrežama prva podijelila emotivne kadrove koji su otkrili djelić raskošne proslave, potvrđujući još jednom neraskidivu vezu koja ih spaja.
Vrhunac večeri, koji je Tamara s oduševljenjem zabilježila, bio je prvi ples mladenaca. Okruženi dimom i toplim svjetlima, Filip i Ana zaplesali su uz bezvremenski klasik Olivera Dragojevića, "Ne mogu ti reći", stvarajući prizor koji je mnoge podsjetio na scenu iz romantičnog filma.
Cijela atmosfera odisala je srećom i ljubavlju, a Tamara je bila ta koja je sretne vijesti i prve fotografije podijelila sa svijetom, ne skrivajući koliko je sretna zbog brata s kojim dijeli životnu strast prema sportu.
Odnos Filipa i Tamare Zubčić seže puno dublje od uobičajene bratske ljubavi. Tamara nije samo sestra, već i ključan član njegovog tima.
I sama bivša talentirana skijašica, svoju je karijeru morala prekinuti zbog ozljede ramena i problema sa štitnjačom. Filip je jednom prilikom priznao kako je njemu taj prekid ponekad padao teže nego njoj samoj.
Ipak, Tamara je svoju strast i znanje preusmjerila u potporu bratu, postavši njegova pomoćna trenerica. Njezino prisustvo u ciljnoj ravnini postalo je zaštitni znak gotovo svake Filipove utrke. Vjerno ga prati na svim natjecanjima, a njezine emotivne reakcije i podrška ne prolaze nezapaženo.
Koliko je njezina prisutnost upečatljiva, primijetili su i švicarski komentatori. Tijekom jednog prijenosa, nakon što su kamere opetovano prikazivale Tamaru kako napeto iščekuje Filipov rezultat, stručni sukomentator Marc Berthod u šali je dobacio: "Toliko je često na televiziji da će uskoro, kad se Filip pojavi na startu, pisati 'brat Tamare Zubčić'".
Ova simpatična anegdota najbolje opisuje koliko je Tamara postala prepoznatljivo lice uz najboljeg hrvatskog skijaša, simbol obiteljske snage koja stoji iza njegovih uspjeha.
Njezina uloga na vjenčanju stoga je bila puno više od uloge sestre – bila je to proslava zajedničkog puta, odricanja i uspjeha koje su zajedno gradili.
*uz korištenje AI-ja.
