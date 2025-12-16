Obavijesti

RASTE NOVA KRANJČEVIĆEVA

Dinamo će se na novi stadion preseliti ranije od planiranog?!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Grad Zagreb

Dinamo će uskoro dobiti novi dom! Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj napreduju brže od očekivanja. Strabag želi pokazati kako se stadion može izgraditi za godinu dana. Navijači u iščekivanju

Velike vijesti za navijače Dinama. Dok se priča oko rušenja starog Maksimira komplicira, radovi na izgradnji novog, modernog stadiona u Kranjčevićevoj napreduju puno brže od svih očekivanja. Čini se da bi "modri" svoj privremeni dom mogli dobiti i prije najavljenog završetka krajem 2026., piše tportal.

Sjeverna tribina stadiona u Kranjčevićevoj gotovo je već izgrađena 01:25
Sjeverna tribina stadiona u Kranjčevićevoj gotovo je već izgrađena | Video: 24sata/pixsell

Ključni razlog za ovakav ekspresni tempo radova leži u interesu samog izvođača, poznate austrijske tvrtke Strabag. Njihova je namjera da Kranjčevićeva postane ogledni primjer za projekt praktičnog stadiona koji se u idealnim uvjetima može izgraditi unutar samo godinu dana. Takav bi im uspjeh bio ogroman adut u portfelju za buduće natječaje i izgradnju sličnih manjih stadiona diljem Europe. Zbog toga je svim uključenim stranama u interesu da se vrata stadiona otvore što prije, prije početka 2027.

Prema najoptimističnijim prognozama, novi stadion mogao bi biti spreman čak i za početak nove natjecateljske sezone 2026/27. na ljeto. To bi bila fantastična vijest za Dinamo i njegove navijače, koji bi tako dobili vrhunske uvjete za praćenje utakmica puno ranije nego što se itko usudio nadati.

Foto: Grad Zagreb

Za razliku od gradilišta u Kranjčevićevoj, priča s Maksimirom zapinje u birokraciji. Iako je Grad sredinom listopada završio natječaj i dodijelio posao izrade projekta rušenja, na tu je odluku uložena žalba. Taj pravni manevar mogao bi cijeli proces papirologije usporiti za još nekoliko mjeseci, odgađajući početak kraja za stari, oronuli stadion.

Istovremeno, Dinamo mora riješiti pitanje lokacije budućeg nogometnog kampa, što još nije komunicirao javnosti, jer će u Kranjčevićevoj boraviti samo za utakmice prve momčadi. Mora negdje smjestiti kompletnu nogometnu školu dok bi trajno rješenje moglo biti kraj Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj.

