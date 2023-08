Dinamo će u 10 dana proći put od 10.000 kilometara, okršaj s Goricom ne dolazi u pitanje

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je uspješno odradio posao u Kazahstanu. Momčad Igora Bišćana nakon leta dugog 4000 metara slavila je protiv Astane 2-0 i ukupnim rezultatom 6-0 osigurala 3. pretkolo Lige prvaka u kojem će se susresti s AEK-om. Prva utakmica igra se u Ateni što znači da dinamovce čeka drugo putovanje unutar 10 dana. POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši i Dinamov stožer odmah su se nakon utakmice uputili prema zrakoplovu koji će ih vratiti u Zagreb jer nemaju previše vremena za odmor, već u subotu 'modri' igraju s Goricom na Maksimiru. Kako saznajemo, odgađanje utakmice nije se ni razmatralo, iako Dinamo samo tri dana kasnije (utorak, 19 sati) gostuje u Grčkoj. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Let od Zagreba do Atene dug je nešto više od 1000 kilometara i mačji je kašalj u usporedbi s onim do dalekog Kazahstana, a tek ćemo vidjeti hoće li dva putovanja zajedno duža više od 10.000 kilometara ostaviti traga na Dinamu. U prvom redu rezultatski, jer ovo je najvažniji dio sezone za 'modre'... Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Dinamov finale, najvažnije utakmice sezone, igraju se na početku iste. Naravno, bitno je osvojiti naslov prvaka, ali još je važnije, s financijske strane, plasirati se u Europu. Potvrđuje to i odluka Dinamove uprave koja je rekla kako neće prodavati igrače prije kraja 3. pretkola Lige prvaka kada bi, nadaju se, Dinamo trebao imati najmanje osiguranu skupinu Europske lige, što naravno ovisi o ishodu ogleda s AEK-om. Jasno, 'modri' bi tamo bili puno konkurentniji nego u Ligi prvaka, no lova koja se zarađuje u najelitnijem europskom nogometnom natjecanju značajno je veća nego u onom manje elitnom. A i odavno to znamo, nogomet je postao čisti biznis.