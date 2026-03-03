Obavijesti

SPEKTAKL NA DERBIJU

Pet dana prije derbija Hajduka i Dinama ostalo još 200 ulaznica

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Između Dinama i Hajduka na tablici je sedam bodova razlike, stoga bi pobjeda "modrih" u nedjelju bila ogroman udarac za ambicije "bilih"

Hajduk je u utorak ujutro na društvenoj mreži X obradovao svoje navijače objavom da je stadion Poljud praktički rasprodan za nadolazeći vječni derbi s Dinamom. Interes za najveću utakmicu hrvatskog nogometa ponovno je dosegao vrhunac, a splitski klub je na svojstven način potvrdio da se sprema još jedan spektakl pred ispunjenim tribinama.

Samo zapad čeka najbrže

Kratkom i efektnom porukom, klub je dao do znanja da su tribine Sjever, Jug i Istok u potpunosti popunjene. U objavi su stavljene zelene kvačice uz imena spomenutih tribina, simbolizirajući da za njih više nema dostupnih mjesta. Uz tribinu Zapad stajala je strelica koja vodi na službenu stranicu za kupnju preostalih, posljednjih ulaznica. "Tribine rasprodane za derbi. Vidimo se na Poljudu!".

Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iako objava u ranim jutarnjim satima još nije prikupila velik broj reakcija, ona je jasan pokazatelj euforije koja vlada u Splitu uoči derbija protiv najvećeg rivala, Dinama. Znakovito je da je prodaja ulaznica, kako je Hajduk najavio, krenula tek dan ranije, drugog ožujka, a navijači su u manje od 24 sata razgrabili gotovo cijeli kapacitet stadiona, što potvrđuje koliki je značaj ove utakmice za cijelu Dalmaciju. Pet dana prije derbija, rasprodane su sve tribine Poljuda osim zapadne. Na njoj je preostalo još samo nešto više od 200 ulaznica, tako da će vrlo brzo danas Hajdukov stadion biti rasprodan za derbi s Dinamom.

Dinamo je iskoristio kiks Hajduka i remi s Varaždinom te se pobjedom nad Goricom odvojio na vrhu na sedam bodova. Posljednjih nekoliko sezona "modri" nisu imali toliko bodovnu prednost u drugom dijelu sezonu nad "bilima", a pobjedom nad najvećim rivalom na gostujućem terenu napravili bi ogroman korak ka osvajanju titule. Utakmica se igra u nedjelju u 15 sata, a izravni prijenos je na MAXSportu 1 i HRT-u 2.

