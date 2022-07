Dinamo do remija nakon 0-3, Osijek slavio protiv Rumunja

Hrvatski nogometni prvoligaši odrađuju prijateljske utakmice tijekom ljetnih priprema uoči nove sezone. U petak je Osijek pobijedio, dok su Dinamo i Rijeka remizirali protiv svojih suparnika.

Osijek je u slovenskim Beltincima igrao protiv rumunjskog prvoligaša Universitatee Cluj te je slavio 1-0. Jedini pogodak postigao je Kristijan Lovrić u 72. minuti kada je pogodio s bijele točke.

Rijeka je, pak, u Kranjskoj Gori igrala protiv slovenskog prvoligaša Brava koji je vodio od devet minute golom Trontelja. Slovenci su imali minimalnu prednost sve do 83. minute kada je izjednačio Filip Dujmović na konačnih 1-1. Inače, Dujmović je ovog ljeta došao na Rujevicu iz drugoligaša Jaruna.

Remizirao je i hrvatski prvak Dinamo koji je odigrao 3-3 protiv Spartaka iz Trnave na pripremama u Sloveniji. Slovačka momčad je postigla tri pogotka u razmaku od samo četiri minute, od 29. do 33., no do kraja je Dinamo zabio tri gola i time se spasio poraza. Strijelci su za Dinamo bili Luka Menalo, Bruno Petković i Mahir Emreli koji je u 88. postavio konačan rezultat.

Najčitaniji članci