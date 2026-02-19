DINAMO - GENK 1-3 Zagrepčani večeras nisu poraženi od igrački bolje, ali jesu od taktički urednije momčadi. Belgijcima se ne događa 'blackout', marljivo kopaju na terenu od prve do zadnje minute...
KOMENTAR PLUS+
Dinamo dominira u HNL-u, ali i dalje se školuje u Europskoj ligi!
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je upisao još jedan (težak) europski poraz, u Maksimiru je slavio Genk s 3-1. I tako napravio veliki korak prema osmini finala Europske lige. Belgijci su bili bolja momčad, koristili sve individualne i kolektive pogreške u obrani Dinama, u 90 minuta pokazali puno više od Zagrepčana. A nešto je i do trenera...
