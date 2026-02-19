Obavijesti

Dinamo dominira u HNL-u, ali i dalje se školuje u Europskoj ligi!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo dominira u HNL-u, ali i dalje se školuje u Europskoj ligi!
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

DINAMO - GENK 1-3 Zagrepčani večeras nisu poraženi od igrački bolje, ali jesu od taktički urednije momčadi. Belgijcima se ne događa 'blackout', marljivo kopaju na terenu od prve do zadnje minute...

Admiral

Dinamo je upisao još jedan (težak) europski poraz, u Maksimiru je slavio Genk s 3-1. I tako napravio veliki korak prema osmini finala Europske lige. Belgijci su bili bolja momčad, koristili sve individualne i kolektive pogreške u obrani Dinama, u 90 minuta pokazali puno više od Zagrepčana. A nešto je i do trenera...

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo

OSTALO

