Dinamo doveo brazilsko čudo! Belinho (14) je izvanredni talent

Spletom tragičnih okolnosti iz Rio de Janeira je u Zagreb dospio najveći talent Južne Amerike, tek 14-godišnji nogometni "vunderkind" Rafael Gomes Cirino poznatiji pod nadimkom "Belinho". Životni put odveo ga je u redove Dinama, koji je odradio senzacionalan posao i doveo možda i najtalentiranijeg nogometaša svojeg godišta na svijetu (pioniri)!

Jedan je od onih koji u vrlo ranoj dobi preplave društvene mreže, posebice YouTube, koji vrvi njegovim fantastičnim potezima dok je igrao za Vasco da Gamu. Ako sve prođe kako treba, ako se bude razvijao po planu, Dinamo bi mogao imati ulov kakav do sada još nije imao.

Dakle, boljeg i od Eduarda da Silve, boljeg od Luke Modrića ili Matea Kovačića...

- O Belinhu sam čuo u Španjolskoj, pričalo se o njemu po cijeloj Južnoj Americi, da je to dijete izvanserijski talent, i to po brazilskim standardima. Ne europskim, nego brazilskim. Tako sam svoga brata Dennyja poslao u Rio da ga vidi na djelu. I njegova reakcija čim je ugledao Belinha bila je: “Ovakvoga nogometaša nikada nisam vidio!” Tada je stupio u kontakt s dječakovim ocem Misaelom kako bismo ga eventualno pridobili za našu agenciju. Predstavili smo mu se, pričali smo mu o Hrvatskoj, upoznali ga s pričom o Daniju Olmu... Na tome je na početku i ostalo budući da su dječakovu obitelj u to vrijeme salijetali i brojni brazilski menadžeri - rekao je Andy Bara za Večernji pa dodao:

- Nažalost, u to vrijeme Misaelova supruga već je bila teško bolesna i nakon nekoliko mjeseci borbe s teškom bolešću ona je tu bitku ipak izgubila. Misael je iznenada ostao bez supruge, njegovih četvero djece bez majke i otac im sa svojim primanjima nije mogao osigurati egzistenciju. Tada nam se bio javio, kazao nam je kako zbog tuge i želje za novim poslom i boljom zaradom želi napustiti Brazil.

Misael je stigao u Hrvatsku i zaposlio se u građevini, a nakon što je osjetio kako je raditi kod nas, preselio se nakon nekoliko mjeseci zajedno s obitelji.

Dakle, splet tragičnih okolnosti doveo je Belinha u Zagreb, u Dinamo, i cijela priča uvelike podsjeća na Eduarda. Doduše, Dudu je stigao u drugačijim okolnostima i brzo se prilagodio Hrvatskoj, naučio jezik i kulturu...

Ostaje vidjeti što čeka mladog Belinha i koliko daleko može dogurati.

