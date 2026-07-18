Dinamo dovodi novog aduta: Stojaković stiže iz Lokomotive za 750.000 eura i potpisuje na četiri godine!
IZ LOKOMOTIVE
Dinamo doveo novo pojačanje: Aleks Stojaković potpisao na četiri godine s 'modrima'
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Dinamo nastavlja dovoditi nove igrače, a kao najnovije pojačanje pojavio se Aleks Stojaković, napadač Lokomotive.
Kako prenosi Davorin Olivari iz Sportskih novosti, Dinamo je tražio rješenje na poziciji centarfora, a odluka je pala na Stojkovića koji je zaigrao u 34 navrata i pritom zabilježio učinak od osam pogodaka i dvije asistencije. U Kupu je u tri utakmice četiri puta parao protivničke mreže.
Dinamo će za ovaj transfer izdvojiti 750.000 eura, a s 'modrima' je ugovor potpisao na četiri godine. Osim na poziciji klasičnog napadača, Stojaković pojačava konkurenciju i na krilu.
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