Dinamo doveo novo pojačanje: Aleks Stojaković potpisao na četiri godine s 'modrima'

Dinamo nastavlja dovoditi nove igrače, a kao najnovije pojačanje pojavio se Aleks Stojaković, napadač Lokomotive.

Kako prenosi Davorin Olivari iz Sportskih novosti, Dinamo je tražio rješenje na poziciji centarfora, a odluka je pala na Stojkovića koji je zaigrao u 34 navrata i pritom zabilježio učinak od osam pogodaka i dvije asistencije. U Kupu je u tri utakmice četiri puta parao protivničke mreže.

Zagreb: Lokomotiva i Istra sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo će za ovaj transfer izdvojiti 750.000 eura, a s 'modrima' je ugovor potpisao na četiri godine. Osim na poziciji klasičnog napadača, Stojaković pojačava konkurenciju i na krilu.